Fani Mortal Kombat będą zachwyceni. Do sprzedaży trafiają unikalne gadżety z gry

Na fali zapowiedzi filmu Mortal Kombat 2, McFarlane Toys ogłosiło nową linię figurek akcji Mortal Kombat Klassic, inspirowaną pierwszymi trzema grami z serii – Mortal Kombat, Mortal Kombat 2 oraz Mortal Kombat 3. To prawdziwa gratka dla fanów i kolekcjonerów.
Figurki Mortal Kombat są już do kupienia
Figurki odwzorowują klasyczne stroje i wygląd kultowych wojowników, co z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom klimatu lat 90 i oryginalnych gier. Jakie postacie są już dostępne?
W pierwszej fali kolekcji znajdziemy 7-calowe figurki Liu Kanga, Scorpiona i Sub-Zero. Wyróżniają się one jaskrawymi, klasycznymi kostiumami oraz dopracowanymi detalami twarzy. Dodatkowo pojawią się ekskluzywne zestawy dostępne jedynie w wybranych sklepach. Przedsprzedaż ruszyła już w piątek, 8 sierpnia o godzinie 18:00 czasu polskiego.
Kolekcjonujecie figurki z gier i filmów? To idealna okazja, by odświeżyć swoją kolekcję Mortal Kombat i przygotować się na premierę nadchodzącego filmu, lub wyposażyć się w gadżet towarzyszący rozgrywce w Mortal Kombat 1.
Mortal Kombat Klassic Wave 1 – przedsprzedaż:
Mortal Kombat Klassic Wave 1 Liu Kang 7-Inch Scale Action Figure – Amazon
