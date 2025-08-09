Fani Mortal Kombat będą zachwyceni. Do sprzedaży trafiają unikalne gadżety z gry

Na fali zapowiedzi filmu Mortal Kombat 2, McFarlane Toys ogłosiło nową linię figurek akcji Mortal Kombat Klassic, inspirowaną pierwszymi trzema grami z serii – Mortal Kombat, Mortal Kombat 2 oraz Mortal Kombat 3. To prawdziwa gratka dla fanów i kolekcjonerów.

Figurki Mortal Kombat są już do kupienia

Figurki odwzorowują klasyczne stroje i wygląd kultowych wojowników, co z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom klimatu lat 90 i oryginalnych gier. Jakie postacie są już dostępne?