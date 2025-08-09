Zaloguj się lub Zarejestruj

Fani Mortal Kombat będą zachwyceni. Do sprzedaży trafiają unikalne gadżety z gry

Jakub Piwoński
2025/08/09 17:00
0
0

Ten Sub-Zero krzywdy nikomu nie zrobi.

Na fali zapowiedzi filmu Mortal Kombat 2, McFarlane Toys ogłosiło nową linię figurek akcji Mortal Kombat Klassic, inspirowaną pierwszymi trzema grami z serii – Mortal Kombat, Mortal Kombat 2 oraz Mortal Kombat 3. To prawdziwa gratka dla fanów i kolekcjonerów.

figurki Mortal Kombat
figurki Mortal Kombat

Figurki Mortal Kombat są już do kupienia

Figurki odwzorowują klasyczne stroje i wygląd kultowych wojowników, co z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom klimatu lat 90 i oryginalnych gier. Jakie postacie są już dostępne?

W pierwszej fali kolekcji znajdziemy 7-calowe figurki Liu Kanga, Scorpiona i Sub-Zero. Wyróżniają się one jaskrawymi, klasycznymi kostiumami oraz dopracowanymi detalami twarzy. Dodatkowo pojawią się ekskluzywne zestawy dostępne jedynie w wybranych sklepach. Przedsprzedaż ruszyła już w piątek, 8 sierpnia o godzinie 18:00 czasu polskiego.

GramTV przedstawia:

Kolekcjonujecie figurki z gier i filmów? To idealna okazja, by odświeżyć swoją kolekcję Mortal Kombat i przygotować się na premierę nadchodzącego filmu, lub wyposażyć się w gadżet towarzyszący rozgrywce w Mortal Kombat 1.

Mortal Kombat Klassic Wave 1 – przedsprzedaż:

  • Mortal Kombat Klassic Wave 1 Liu Kang 7-Inch Scale Action Figure – Amazon
  • Mortal Kombat Klassic Wave 1 Scorpion 7-Inch Scale Action Figure – Amazon
  • Mortal Kombat Klassic Wave 1 Sub-Zero 7-Inch Scale Action Figure – Amazon
  • Sub-Zero vs Mileena (Mortal Kombat Klassic) Deluxe 2-Pack – Walmart Exclusive
  • McFarlane Toys Mortal Kombat Klassic Kitana 7-Inch Scale Figure – GameStop Exclusive
Przypomnijmy, że film Mortal Kombat 2 będzie mieć swoją premierę w październiku tego roku. Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć jego zwiastun. Ujawniono także wygląd pewnej kultowej postaci.
Mortal Kombat
Mortal Kombat
Mortal Kombat
Mortal Kombat
Mortal Kombat
Mortal Kombat

Źródło:https://comicbook.com/gear/news/the-first-mcfarlane-toys-mortal-kombat-klassic-figure-pre-orders-launch-this-week/

Tagi:

News
Mortal Kombat
figurki
gadżety dla graczy
zabawki
gadżety
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112