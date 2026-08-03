Ta gra jednak nie zawiodła Sony. Raport finansowy pokazuje sukces Saros

Początkowe obawy nie okazały się zasadne.

Niedługo po premierze pojawiły się informacje o rzekomo słabszym starcie sprzedażowym Saros, lecz najnowszy raport finansowy PlayStation przedstawia sytuację w znacznie bardziej pozytywnym świetle. Firma zwróciła uwagę nie tylko na wysokie oceny produkcji, ale także na stale rosnącą bazę graczy. Saros otrzymało pochwały od PlayStation Najnowsza gra studia Housemarque była jednym z tytułów wyróżnionych w raporcie finansowym Sony. Produkcja została doceniona w nim między innymi za wynik 88 punktów w serwisie Metacritic. PlayStation zwróciło jednak uwagę nie tylko na recenzje. Usłyszeliśmy, że Saros posiada „stale powiększającą się bazę użytkowników”, co sugeruje, że zainteresowanie grą nadal rośnie po premierze.

To szczególnie istotne, ponieważ wcześniejsze doniesienia sugerowały, że sprzedaż tytułu rozpoczęła się dość przeciętnie. Analitycy wskazywali jednak, że pozytywne opinie graczy oraz inne aspekty mogą pomóc produkcji osiągnąć lepsze wyniki w dłuższej perspektywie. Saros zostało bardzo dobrze przyjęte przez recenzentów i często porównywano je do poprzedniego hitu Housemarque — Returnal (taki też głos można usłyszeć w naszej recenzji). Mimo tego początkowe informacje o sprzedaży wywołały obawy fanów dotyczące przyszłości studia, szczególnie w obliczu ostatnich zmian i redukcji zatrudnienia w branży.

GramTV przedstawia:

Najnowsze komentarze PlayStation mogą jednak sugerować, że Sony jest zadowolone z kierunku, w którym zmierza projekt. Część graczy sądzi, że nie każda produkcja musi być ogromnym przebojem sprzedającym dziesiątki milionów kopii. Mniejsze, bardziej skupione gry również mogą mieć swoje miejsce w portfolio PlayStation. Warto pamiętać, że przedstawione informacje pochodzą bezpośrednio od PlayStation i zostały przygotowane z myślą o inwestorach. Oznacza to, że firma naturalnie prezentuje swoje wyniki w możliwie pozytywnym świetle. Mimo tego samo wyróżnienie Saros oraz podkreślenie rosnącej społeczności wokół gry jest dobrym sygnałem dla fanów Housemarque. Wygląda więc na to, że obawy dotyczące przyszłości produkcji mogą być przesadzone, a Saros może jeszcze długo rozwijać swoją społeczność. Saros możemy sprawdzić wyłącznie na PlayStation 5. Nowy exclusive PS5 do sprawdzenia za darmo, ale niestety nie dla wszystkich