Zaloguj się lub Zarejestruj

Stellar Blade: Blood Rain otrzymało pierwszy materiał promocyjny. Fani krytykują wykorzystanie AI

Mikołaj Berlik
2026/08/01 12:00
2
0

Piosenka nie przypadła do gustu fanom.

Studio Shift Up opublikowało pierwszy większy materiał promujący Stellar Blade: Blood Rain od czasu zapowiedzi gry podczas Summer Game Fest 2026. Zamiast nowego zwiastuna rozgrywki deweloper zdecydował się jednak na teledysk, który wzbudził spore kontrowersje ze względu na szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Stellar Blade: Blood Rain
Stellar Blade: Blood Rain

Stellar Blade: Blood Rain – społeczność nie kryje niezadowolenia

Materiał zatytułowany „Wanna be in LOVE” feat. Evie trafił na oficjalny kanał YouTube studia Shift Up. Trwający 3 minuty i 37 sekund klip osadzono w uniwersum Blood Rain, jednak uwagę widzów znacznie bardziej niż sama muzyka przykuł sposób jego przygotowania. Na końcu filmu znalazła się informacja, że został on stworzony z wykorzystaniem zasobów gry oraz „przetworzony z pomocą AI”. Nie jest to więc fanowska produkcja, lecz oficjalny materiał promocyjny przygotowany przez twórców.

Decyzja Shift Up spotkała się z mieszanym odbiorem. Wielu graczy skrytykowało wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji w oficjalnej promocji gry. Wśród najpopularniejszych komentarzy pod filmem pojawiają się wpisy określające teledysk mianem „AI slop”, sugerując, że studio niepotrzebnie postawiło na kontrowersyjną technologię zamiast tradycyjnej animacji.

Nie brakuje jednak opinii, że sam utwór muzyczny wpada w ucho, choć część odbiorców przyznaje, że trudno skupić się na muzyce przez dominujące, wyraźnie wygenerowane przez AI efekty wizualne.

GramTV przedstawia:

„Stellar Blade: Blood Rain” to oficjalnie kolejny rozdział serii gier akcji i przygodowych studia SHIFT UP. Gra ta nie tylko będzie kontynuacją fabuły oryginalnej części „Stellar Blade”, ale także wprowadzi nową bohaterkę o imieniu Eve. Ziemia została opuszczona, a resztki ludzkości uciekły do kolonii w przestrzeni kosmicznej.

Stellar Blade: Blood Rain zmierza na PC i PlayStation 5. Na ten moment nie znamy daty premiery.

Źródło:https://insider-gaming.com/stellar-blade-blood-rain-ai-slop-music-video-drops/

Tagi:

News
PC
PlayStation 5
sztuczna inteligencja
Stellar Blade
Stellar Blade: Blood Rain
Mikołaj Berlik
Komentarze
2
Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 12:29

Już odchodzącs od tematu AI... ta piosenka jest po prostu słaba.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:14

Nawet gdyby nie wykorzystali AI to realnie wystarczy że coś ma styl jaki widać w AI będzie problem.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112