Stellar Blade: Blood Rain otrzymało pierwszy materiał promocyjny. Fani krytykują wykorzystanie AI

Stellar Blade: Blood Rain – społeczność nie kryje niezadowolenia
Materiał zatytułowany „Wanna be in LOVE” feat. Evie trafił na oficjalny kanał YouTube studia Shift Up. Trwający 3 minuty i 37 sekund klip osadzono w uniwersum Blood Rain, jednak uwagę widzów znacznie bardziej niż sama muzyka przykuł sposób jego przygotowania. Na końcu filmu znalazła się informacja, że został on stworzony z wykorzystaniem zasobów gry oraz „przetworzony z pomocą AI”. Nie jest to więc fanowska produkcja, lecz oficjalny materiał promocyjny przygotowany przez twórców.
Decyzja Shift Up spotkała się z mieszanym odbiorem. Wielu graczy skrytykowało wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji w oficjalnej promocji gry. Wśród najpopularniejszych komentarzy pod filmem pojawiają się wpisy określające teledysk mianem „AI slop”, sugerując, że studio niepotrzebnie postawiło na kontrowersyjną technologię zamiast tradycyjnej animacji.
Nie brakuje jednak opinii, że sam utwór muzyczny wpada w ucho, choć część odbiorców przyznaje, że trudno skupić się na muzyce przez dominujące, wyraźnie wygenerowane przez AI efekty wizualne.
GramTV przedstawia:
„Stellar Blade: Blood Rain” to oficjalnie kolejny rozdział serii gier akcji i przygodowych studia SHIFT UP. Gra ta nie tylko będzie kontynuacją fabuły oryginalnej części „Stellar Blade”, ale także wprowadzi nową bohaterkę o imieniu Eve. Ziemia została opuszczona, a resztki ludzkości uciekły do kolonii w przestrzeni kosmicznej.