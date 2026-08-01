Stellar Blade: Blood Rain otrzymało pierwszy materiał promocyjny. Fani krytykują wykorzystanie AI

Studio Shift Up opublikowało pierwszy większy materiał promujący Stellar Blade: Blood Rain od czasu zapowiedzi gry podczas Summer Game Fest 2026. Zamiast nowego zwiastuna rozgrywki deweloper zdecydował się jednak na teledysk, który wzbudził spore kontrowersje ze względu na szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Stellar Blade: Blood Rain – społeczność nie kryje niezadowolenia

Materiał zatytułowany „Wanna be in LOVE” feat. Evie trafił na oficjalny kanał YouTube studia Shift Up. Trwający 3 minuty i 37 sekund klip osadzono w uniwersum Blood Rain, jednak uwagę widzów znacznie bardziej niż sama muzyka przykuł sposób jego przygotowania. Na końcu filmu znalazła się informacja, że został on stworzony z wykorzystaniem zasobów gry oraz „przetworzony z pomocą AI”. Nie jest to więc fanowska produkcja, lecz oficjalny materiał promocyjny przygotowany przez twórców.