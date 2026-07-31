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Halo: Campaign Evolved otrzymało pierwszą aktualizację – pełna lista zmian

Mikołaj Berlik
2026/07/31 09:00
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Twórcy próbują naprawić premierę po umiarkowanym odbiorze.

Halo Studios udostępniło pierwszą aktualizację do Halo: Campaign Evolved, oficjalnego remake'u pierwszej części serii. Patch nie jest dużą aktualizacją zawartości, lecz skupia się przede wszystkim na poprawkach stabilności, wydajności i kilku błędach związanych z rozgrywką.

Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved

Halo: Campaign Evolved – najważniejsze zmiany

Oto najbardziej istotne zmiany, jakie trafiły do graczy Halo: Campaign Evolved:

Poprawki stabilności

  • poprawiono stabilność na kartach graficznych AMD podczas korzystania z FSR ze sterownikami 26.6.2 oraz 26.6.4,
  • usunięto awarie mogące występować podczas oglądania lub pomijania filmiku otwierającego misję The Maw,
  • zwiększono stabilność w trakcie misji Pillar of Autumn.

Gra wyświetla teraz ostrzeżenie przy uruchamianiu, jeśli wykryje zainstalowane wersje sterowników AMD lub NVIDIA, które są znane z powodowania problemów.

GramTV przedstawia:

Usprawnienia dla wersji Steam

  • podczas procesu łączenia kont Steam z Xbox wyświetlane są teraz Gamertagi Xbox,
  • poprawiono wydajność i ograniczono zacięcia u graczy posiadających bardzo rozbudowaną listę znajomych. Dla osób z niewielką liczbą znajomych różnica w wydajności może być niezauważalna.

Aktualizacja wprowadza także kilka zmian dotyczących zachowania przeciwników i balansu:

  • Jackale w korytarzu hangaru misji The Truth and Reconciliation patrolują teraz teren zamiast pozostawać nieruchomo.
  • W pełni naładowany strzał z Plasma Pistol nie zabija już gracza posiadającego pełne zdrowie i pełne tarcze, niezależnie od wybranego poziomu trudności.
  • Para Hunterów przy wejściu do mapy w misji The Silent Cartographer będzie teraz konsekwentnie atakować gracza po zajęciu swoich pozycji.

Pierwszy patch nie dodaje kilku często oczekiwanych funkcji, w tym opcji wyłączenia Chromatic Aberration, opcji wyłączenia Film Grain oraz lokalnego split-screen co-op w wersji PC.

Przypomnijmy, że Halo: Campaign Evolved jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Na ten moment tytuł posiada 64 procent pozytywnych opinii na Steamie.

Źródło:https://www.dsogaming.com/patches/first-update-for-halo-campaign-evolved-released-full-patch-notes/

Tagi:

News
PC
aktualizacja
Halo
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
aktualizacja gry
Halo: Campaign Evolved
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112