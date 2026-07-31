Halo: Campaign Evolved otrzymało pierwszą aktualizację – pełna lista zmian

Halo Studios udostępniło pierwszą aktualizację do Halo: Campaign Evolved, oficjalnego remake'u pierwszej części serii. Patch nie jest dużą aktualizacją zawartości, lecz skupia się przede wszystkim na poprawkach stabilności, wydajności i kilku błędach związanych z rozgrywką.

Halo: Campaign Evolved – najważniejsze zmiany

Oto najbardziej istotne zmiany, jakie trafiły do graczy Halo: Campaign Evolved: