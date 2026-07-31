Halo: Campaign Evolved otrzymało pierwszą aktualizację – pełna lista zmian

Twórcy próbują naprawić premierę po umiarkowanym odbiorze.
Halo Studios udostępniło pierwszą aktualizację do Halo: Campaign Evolved, oficjalnego remake'u pierwszej części serii. Patch nie jest dużą aktualizacją zawartości, lecz skupia się przede wszystkim na poprawkach stabilności, wydajności i kilku błędach związanych z rozgrywką.
Halo: Campaign Evolved – najważniejsze zmiany
Oto najbardziej istotne zmiany, jakie trafiły do graczy Halo: Campaign Evolved:
Poprawki stabilności
poprawiono stabilność na kartach graficznych AMD podczas korzystania z FSR ze sterownikami 26.6.2 oraz 26.6.4,
usunięto awarie mogące występować podczas oglądania lub pomijania filmiku otwierającego misję The Maw,
zwiększono stabilność w trakcie misji Pillar of Autumn.
Gra wyświetla teraz ostrzeżenie przy uruchamianiu, jeśli wykryje zainstalowane wersje sterowników AMD lub NVIDIA, które są znane z powodowania problemów.
GramTV przedstawia:
Usprawnienia dla wersji Steam
podczas procesu łączenia kont Steam z Xbox wyświetlane są teraz Gamertagi Xbox,
poprawiono wydajność i ograniczono zacięcia u graczy posiadających bardzo rozbudowaną listę znajomych. Dla osób z niewielką liczbą znajomych różnica w wydajności może być niezauważalna.
Aktualizacja wprowadza także kilka zmian dotyczących zachowania przeciwników i balansu:
Jackale w korytarzu hangaru misji The Truth and Reconciliation patrolują teraz teren zamiast pozostawać nieruchomo.
W pełni naładowany strzał z Plasma Pistol nie zabija już gracza posiadającego pełne zdrowie i pełne tarcze, niezależnie od wybranego poziomu trudności.
Para Hunterów przy wejściu do mapy w misji The Silent Cartographer będzie teraz konsekwentnie atakować gracza po zajęciu swoich pozycji.
Pierwszy patch nie dodaje kilku często oczekiwanych funkcji, w tym opcji wyłączenia Chromatic Aberration, opcji wyłączenia Film Grain oraz lokalnego split-screen co-op w wersji PC.
Przypomnijmy, że Halo: Campaign Evolved jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Na ten moment tytuł posiada 64 procent pozytywnych opinii na Steamie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!