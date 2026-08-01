Mortal Shell 2 – beta już dostępna na PS5 i Xbox Series X|S. Można zagrać w pierwsze trzy godziny

Początek soulslike’a gotowy do sprawdzenia.

Po debiucie na PC twórcy Mortal Shell 2 udostępnili wersję beta również graczom na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Testowa wersja pozwala sprawdzić około trzech pierwszych godzin rozgrywki i daje przedsmak tego, czego można spodziewać się przed premierą pełnej wersji gry. Mortal Shell 2 – już możemy zagrać Beta rozpoczyna się od prologu i prowadzi graczy do pierwszego głównego regionu świata. Wcielamy się w Harbingera, którego zadaniem jest odzyskanie tajemniczego Ova of the Undermether, walcząc z licznymi potworami i niebezpieczeństwami.

Na potrzeby testów udostępniono pierwszą z ośmiu dostępnych w pełnej wersji gry Powłok – Tiela the Acolyte. Każda z nich ma oferować zupełnie odmienny styl walki i rozwój postaci, co ma być jednym z najważniejszych elementów rozgrywki. Twórcy potwierdzili, że postępy z bety zostaną częściowo przeniesione do pełnej wersji gry. Po ukończeniu fragmentu z Marrow Keep będzie można pominąć prolog podczas premiery. Za sam udział w testach gracze otrzymają również wyjątkową skórkę Flayed Harbinger. Nie wszystko jednak zostanie zachowane. Po premierze zresetowane zostaną zdobyte Powłoki, broń, waluta oraz pozostałe przedmioty zdobyte w becie.

GramTV przedstawia:

Mortal Shell II to samodzielna kontynuacja gry Mortal Shell, która znacznie rozszerza możliwości oryginału, oferując nieograniczoną, pełną adrenaliny walkę, bardziej rozbudowany system broni z szerokimi możliwościami ulepszeń oraz nacisk na swobodną eksplorację. Mortal Shell 2 zadebiutuje 20 sierpnia na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC. Mimo numeru w tytule twórcy podkreślają, że produkcja została zaprojektowana jako samodzielna kontynuacja i nie wymaga znajomości wydarzeń z pierwszego Mortal Shell. Mortal Shell 2 z problemem jeszcze przed premierą. Braki fizycznych wydań na PS5 w magazynach