Twórcy Path of Exile 2 wysłali cały komputer do NVIDII, aby naprawić krytyczny błąd gry

Grinding Gear Games znalazło nietypowe rozwiązanie.

Deweloperzy z Grinding Gear Games znaleźli nietypowy sposób na rozwiązanie jednego z najbardziej uporczywych problemów w Path of Exile 2. Aby pomóc firmie NVIDIA odtworzyć błąd sterownika powodujący zawieszanie gry, studio wysłało jej cały komputer wraz z monitorem, klawiaturą i myszką. Path of Exile 2 – błąd potrafił zatrzymać grę na kilkadziesiąt sekund Problem pojawił się niedługo po premierze wczesnego dostępu Path of Exile 2 i dotyczył części użytkowników korzystających z kart graficznych NVIDIA. W trakcie dłuższych sesji gra potrafiła nagle zatrzymać się na około 20–30 sekund, pozostawiając graczy bez kontroli nad postacią. Było to szczególnie frustrujące podczas wymagającej zawartości w końcowych etapach rozgrywki, gdzie nawet krótka utrata kontroli mogła oznaczać śmierć bohatera i utratę postępów.

Grinding Gear Games ustaliło, że problem był związany z nowszymi sterownikami NVIDIA, między innymi wersją 566.36, która pojawiła się krótko przed debiutem gry w early access. Dyrektor gry Jonathan Rogers wyjaśnił w materiale wideo, że studio dość szybko zidentyfikowało fragment kodu sterownika, który prawdopodobnie odpowiadał za awarie. Problem polegał jednak na tym, że NVIDIA potrzebowała powtarzalnego sposobu na wywołanie błędu. Poproszenie inżynierów firmy, aby przez wiele godzin grali w trudne mapy Path of Exile 2 i czekali, aż gra się zawiesi, nie było praktycznym rozwiązaniem. Dlatego Grinding Gear Games stworzyło dodatkowe narzędzia diagnostyczne oraz system odtwarzania rozgrywki, który pozwalał wielokrotnie powtarzać konkretne fragmenty gry. Po wielu testach udało się przygotować nagranie, które powodowało wystąpienie problemu mniej więcej raz na kilka minut.

GramTV przedstawia:

Nawet wtedy sytuacja nie była prosta. Przygotowane odtworzenie działało stabilnie tylko na jednym komputerze w siedzibie studia. W związku z tym twórcy zdecydowali się na dość ekstremalne rozwiązanie — zapakowali komputer, na którym występował błąd, i wysłali go bezpośrednio do NVIDII. Do zestawu dołączono również monitor, klawiaturę oraz mysz, aby firma mogła dokładnie odtworzyć środowisko testowe. Dzięki temu inżynierowie NVIDIA mogli regularnie wywoływać problem i rozpocząć pracę nad poprawką. NVIDIA ustaliła, że zwiększenie rozmiaru pamięci shaderów pozwala uniknąć awarii GPU odpowiedzialnej za długie zawieszenia gry. Poprawka została wprowadzona w sterowniku GeForce Game Ready Driver 610.88, wydanym 28 lipca 2026 roku. Według informacji w opisie aktualizacji sterownik usuwa przypadki bardzo długich przerw występujących po wielogodzinnych sesjach w trybie DirectX 12. Na koniec przypomnijmy, że Path of Exile 2 jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.