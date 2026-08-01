Gothic Remake otrzymał aktualizację 1.0.4. Niestety, część graczy będzie musiała poczekać

Alkimia Interactive nie zwalnia tempa i udostępniło kolejną aktualizację do Gothic Remake. Wersja 1.0.4 wprowadza szereg poprawek technicznych, usuwa błędy blokujące postępy w rozgrywce oraz zmienia balans niektórych elementów wyposażenia. Na razie z nowych zmian mogą skorzystać wyłącznie gracze korzystający z komputerów osobistych. Twórcy potwierdzili, że aktualizacja trafi również na konsole, ale nastąpi to „nieco później”.

Gothic Remake 1.0.4 usuwa błędy psujące zadania

Jednym z głównych celów najnowszego patcha było poprawienie stabilności gry. Deweloperzy naprawili kilka problemów powodujących awarie, a także usterki związane z dialogami i zadaniami, które w niektórych przypadkach mogły zatrzymać dalszy rozwój fabuły. Poprawiono również kilka błędów wpływających na mechaniki rozgrywki. Usunięto między innymi możliwość anulowania animacji przeładowania kuszy poprzez natychmiastową zmianę broni oraz naprawiono problemy z przyznawaniem punktów doświadczenia za dobijanie przeciwników magią lub klawiszem „F”.