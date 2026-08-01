Gothic Remake otrzymał aktualizację 1.0.4. Niestety, część graczy będzie musiała poczekać

Patch poprawia zadania, balans i usuwa irytujące błędy.
Alkimia Interactive nie zwalnia tempa i udostępniło kolejną aktualizację do Gothic Remake. Wersja 1.0.4 wprowadza szereg poprawek technicznych, usuwa błędy blokujące postępy w rozgrywce oraz zmienia balans niektórych elementów wyposażenia. Na razie z nowych zmian mogą skorzystać wyłącznie gracze korzystający z komputerów osobistych. Twórcy potwierdzili, że aktualizacja trafi również na konsole, ale nastąpi to „nieco później”.
Gothic Remake 1.0.4 usuwa błędy psujące zadania
Jednym z głównych celów najnowszego patcha było poprawienie stabilności gry. Deweloperzy naprawili kilka problemów powodujących awarie, a także usterki związane z dialogami i zadaniami, które w niektórych przypadkach mogły zatrzymać dalszy rozwój fabuły. Poprawiono również kilka błędów wpływających na mechaniki rozgrywki. Usunięto między innymi możliwość anulowania animacji przeładowania kuszy poprzez natychmiastową zmianę broni oraz naprawiono problemy z przyznawaniem punktów doświadczenia za dobijanie przeciwników magią lub klawiszem „F”.
Sporo uwagi poświęcono także konkretnym misjom. W piątym rozdziale naprawiono zadanie „Bestie z Khorinis V”, w którym gracze mieli zmierzyć się z Mroźnym Cieniostworem. Wcześniej potwór mógł nie pojawić się na mapie po rozpoczęciu questa, szczególnie jeśli został wcześniej pokonany. Zmiany objęły również Stone’a. Naprawiono jego dzienną rutynę po rozpoczęciu zadania „Wybrana ścieżka” i rozmowie z Ur-Shakiem. Dodatkowo cela kowala będzie ponownie zamykana, jeśli gracz otworzył ją wcześniej.
GramTV przedstawia:
Aktualizacja 1.0.4 przynosi także kilka istotnych zmian w balansie przedmiotów. Największe modyfikacje dotyczą szat magów. Wszystkie tego typu stroje zapewniają teraz większą ochronę przed obrażeniami fizycznymi, ale kosztem niższej odporności magicznej. Jednocześnie zwiększono ich premie do maksymalnej many.
Zmiany dotknęły również zbroje. Najlepsze ulepszenia pancerzy Cienia i Szkodnika zapewniają teraz mniej ochrony i wymagają większego wydatku, natomiast słabsze warianty stały się tańsze. Deweloperzy przemodelowali także rozmieszczenie kilku łuków. Dębowy Łuk, który wcześniej można było znaleźć w Górskiej Fortecy, został przeniesiony do Starego Klasztoru. W jego miejsce pojawił się słabszy Łuk Kolczasty. Z kolei Długi Łuk z Wieży Mgieł został zastąpiony znacznie słabszym Łukiem Polowym.
Gothic Remake jest dostępne na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!