Szefowa Xboxa otrzymała prestiżową funkcję. Będzie doradzać w sprawie AI

Asha Sharma dołączyła do grona ekspertów, którzy mają ocenić wpływ sztucznej inteligencji i nowych technologii na gospodarkę oraz rynek pracy w Stanach Zjednoczonych.

Asha Sharma, która kilka miesięcy temu zastąpiła Phila Spencera na stanowisku dyrektor generalnej Xboxa, otrzymała kolejną ważną funkcję. Teraz trafiło się jej kolejne wyzwanie. Amerykańska Rezerwa Federalna (Fed) ogłosiła, że menedżerka będzie współprzewodniczyć nowo powołanej grupie roboczej zajmującej się produktywnością i rynkiem pracy. Xbox trafił do grona doradców Amerykańskiej Rezerwy Federalnej Jak poinformowała Rezerwa Federalna, instytucja powołała pięć nowych zespołów eksperckich, których zadaniem będzie analizowanie zagadnień mających wpływ na przyszłą politykę monetarną Stanów Zjednoczonych. Do ich prac zaproszono ekonomistów, przedstawicieli biznesu oraz byłych pracowników banków centralnych.

Asha Sharma stanie na czele grupy Productivity and Jobs wspólnie z Marciem Andreessenem, współzałożycielem funduszu Andreessen Horowitz, oraz ekonomistą Charlesem I. Jonesem ze Stanford University, który obecnie współpracuje z firmą Anthropic. Zespół ma analizować wpływ nowych technologii ogólnego zastosowania – przede wszystkim sztucznej inteligencji – na produktywność oraz rynek pracy. Wnioski z tych prac mają pomóc Fed w podejmowaniu przyszłych decyzji dotyczących polityki gospodarczej. Nominacja Sharmy zbiegła się w czasie z trudnym okresem dla działu gier Microsoftu. Niedawno Xbox ogłosił kolejną falę zwolnień, która do końca 2027 roku obejmie około 3200 pracowników. Redukcje dotknęły między innymi zespoły ZeniMax Online Studios, id Software, Bethesda Game Studios oraz Obsidian Entertainment.

GramTV przedstawia:

Szefowa Xboxa przekonywała jednak, że restrukturyzacja ma przygotować markę na kolejne lata rozwoju. Te zmiany dotyczą większej przyszłości Xboxa, a nie jego zmniejszania. Następna dekada gier będzie większa, bardziej globalna i bardziej kreatywna niż wszystko, co widzieliśmy do tej pory. W tym roku zainwestujemy w Xboxa tyle samo co wcześniej, ale z większym skupieniem, większą dyscypliną i większą przejrzystością, aby Xbox był miejscem, w którym świat gra i tworzy. Sharma objęła stanowisko szefowej Xboxa na początku tego roku. Wcześniej odpowiadała w Microsoft za rozwój platformy CoreAI. Od czasu przejęcia sterów firmy przeprowadziła szereg zmian, w tym reorganizację kierownictwa, zakończenie projektu Gaming Copilot, obniżenie ceny abonamentu Game Pass oraz zmianę nazwy Microsoft Gaming na Xbox. Przeczytaj także artykuł Kobieca ręka w Xboksie

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









