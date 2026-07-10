Xbox Free Play Days z nowymi grami. Trzy produkcje do sprawdzenia za darmo w ten weekend - w tym polski hit

W ramach najnowszej edycji Free Play Days gracze mogą pobrać i ogrywać trzy produkcje od czwartku 9 lipca do niedzieli 12 lipca. Wystarczy posiadać aktywną subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate, Premium lub Essential, aby uzyskać dostęp do wszystkich tytułów.
Co tym razem sprawdzimy za darmo w ramach Free Play Days?
Na uczestników akcji czekają:
MLB The Show 26
Zoptymalizowane pod kątem konsoli Xbox Series X|S
Wkrocz do akcji i sam zdecyduj, jak zapiszesz się w historii w najbardziej wciągającej jak dotąd odsłonie serii MLB The Show. Odkryj nowe mechaniki trybu „Road To The Show”, bogatsze doświadczenia w trybie „Franchise”, ulepszone opcje personalizacji oraz realistyczną akcję na boisku.
The Alters
Zoptymalizowane pod kątem konsol XBOX Series X|S / XBOX Play Anywhere
Uwięziony na wrogiej planecie tworzysz alternatywne wersje samego siebie, by przetrwać. Jednak każda z tych postaci podlega rozgałęzionej ścieżce życia i nie zawsze zgadzają się one co do twoich wyborów – zarówno obecnych, jak i tych z przeszłości. The Alters to osobista gra o przetrwaniu, łącząca głębię mechaniki z emocjonującą fabułą, która stawia jedno dręczące pytanie: co by było, gdybyś podjął inne decyzje? Zbuduj swoją bazę, zarządzaj zasobami, dbaj o dobre samopoczucie psychiczne swoich Alterów i zmierz się z poczuciem żalu w tej wielokrotnie nagradzanej grze.
Stuffed
Zoptymalizowane pod kątem konsoli Xbox Series X|S
Przerażająca strzelanka FPS z pluszowym misiem w roli głównej, w której musisz bronić swojej właścicielki przed falami jej koszmarów. Graj samodzielnie lub dołącz do znajomych w trybie współpracy online dla maksymalnie czterech graczy.
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