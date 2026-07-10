Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox Free Play Days z nowymi grami. Trzy produkcje do sprawdzenia za darmo w ten weekend - w tym polski hit

Mikołaj Berlik
2026/07/10 11:20
0
0

Oferta jest dostępna przez cały weekend.

W ramach najnowszej edycji Free Play Days gracze mogą pobrać i ogrywać trzy produkcje od czwartku 9 lipca do niedzieli 12 lipca. Wystarczy posiadać aktywną subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate, Premium lub Essential, aby uzyskać dostęp do wszystkich tytułów.

Xbox
Xbox

Co tym razem sprawdzimy za darmo w ramach Free Play Days?

Na uczestników akcji czekają:

MLB The Show 26
Zoptymalizowane pod kątem konsoli Xbox Series X|S

Wkrocz do akcji i sam zdecyduj, jak zapiszesz się w historii w najbardziej wciągającej jak dotąd odsłonie serii MLB The Show. Odkryj nowe mechaniki trybu „Road To The Show”, bogatsze doświadczenia w trybie „Franchise”, ulepszone opcje personalizacji oraz realistyczną akcję na boisku.

The Alters
Zoptymalizowane pod kątem konsol XBOX Series X|S / XBOX Play Anywhere

Uwięziony na wrogiej planecie tworzysz alternatywne wersje samego siebie, by przetrwać. Jednak każda z tych postaci podlega rozgałęzionej ścieżce życia i nie zawsze zgadzają się one co do twoich wyborów – zarówno obecnych, jak i tych z przeszłości. The Alters to osobista gra o przetrwaniu, łącząca głębię mechaniki z emocjonującą fabułą, która stawia jedno dręczące pytanie: co by było, gdybyś podjął inne decyzje? Zbuduj swoją bazę, zarządzaj zasobami, dbaj o dobre samopoczucie psychiczne swoich Alterów i zmierz się z poczuciem żalu w tej wielokrotnie nagradzanej grze.

Stuffed
Zoptymalizowane pod kątem konsoli Xbox Series X|S

Przerażająca strzelanka FPS z pluszowym misiem w roli głównej, w której musisz bronić swojej właścicielki przed falami jej koszmarów. Graj samodzielnie lub dołącz do znajomych w trybie współpracy online dla maksymalnie czterech graczy.

GramTV przedstawia:

Po zakończeniu wydarzenia zainteresowani będą mogli kupić gry w obniżonych cenach. Wszystkie zdobyte w trakcie darmowego weekendu osiągnięcia oraz zapisane postępy zostaną zachowane po zakupie pełnej wersji. Warto jednak pamiętać, że wysokość rabatów oraz dostępność promocji mogą różnić się w zależności od regionu.

Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2026/07/09/free-play-days-07-09-2026/

Tagi:

News
Microsoft
Xbox One
darmowy weekend
xbox
darmowe gry
Xbox
Xbox Series X
Xbox Series S
The Alters
Xbox Free Play Days
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112