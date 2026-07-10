Xbox Free Play Days z nowymi grami. Trzy produkcje do sprawdzenia za darmo w ten weekend - w tym polski hit

The Alters

Zoptymalizowane pod kątem konsol XBOX Series X|S / XBOX Play Anywhere

Uwięziony na wrogiej planecie tworzysz alternatywne wersje samego siebie, by przetrwać. Jednak każda z tych postaci podlega rozgałęzionej ścieżce życia i nie zawsze zgadzają się one co do twoich wyborów – zarówno obecnych, jak i tych z przeszłości. The Alters to osobista gra o przetrwaniu, łącząca głębię mechaniki z emocjonującą fabułą, która stawia jedno dręczące pytanie: co by było, gdybyś podjął inne decyzje? Zbuduj swoją bazę, zarządzaj zasobami, dbaj o dobre samopoczucie psychiczne swoich Alterów i zmierz się z poczuciem żalu w tej wielokrotnie nagradzanej grze.