Szef Shift Up broni kontrowersyjnego AI-teledysku Stellar Blade: Blood Rain. „Prosimy, spójrzcie na to ze zrozumieniem”

Kontrowersyjny teledysk promujący Stellar Blade: Blood Rain doczekał się komentarza ze strony twórców. Prezes studia Shift Up, Kim Hyung Tae, odpowiedział na krytykę graczy dotyczącą wykorzystania sztucznej inteligencji przy produkcji materiału i poprosił fanów o bardziej wyważone spojrzenie na projekt.

Stellar Blade: Blood Rain – AI w centrum krytyki fanów

Pod koniec lipca na oficjalnym kanale YouTube Shift Up pojawił się teledysk do utworu „Wanna be in Love” z udziałem EVIE — głównej bohaterki Stellar Blade: Blood Rain. Materiał był pierwszym większym pokazem nowej części serii od czasu jej oficjalnej zapowiedzi. Szybko jednak wzbudził mieszane reakcje. Gracze krytykowali przede wszystkim widoczne niedoskonałości generatywnej sztucznej inteligencji: zniekształcenia obrazu, nienaturalne animacje, rozmyty filtr oraz fragmenty, które sprawiały wrażenie niedopracowanych.