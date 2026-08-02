Darmo to uczciwa cena. Najlepsze promocje i oferty na gry w sierpniu

Połowa wakacji już za nami, więc czasu na granie jest coraz mniej. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was specjalne, tym razem skrócone zestawienie najlepszych promocji na darmowe gry na komputery osobiste, a także najciekawsze nowe tytuły w ofertach abonamentowych od PC Game Pass, Humble Choice oraz Amazon Luna. Nie zabraknie także najgorętszych i najpopularniejszych premier w segmencie free-to-play. Sprawdźcie więc, w jakich nowościach i darmowych grach warto spędzić czas w sierpniu.
Darmowe gry i dodatki na PC
OFERTY OGRANICZONE CZASOWO
- OTXO – od 30 lipca do 6 sierpnia (Epic Games Store)
- Sol Cesto – od 30 lipca do 6 sierpnia (Epic Games Store)
- Beacon Pines – od 6 sierpnia do 13 sierpnia (Epic Games Store)
- We Were Here Together – od 6 sierpnia do 13 sierpnia (Epic Games Store)
Amazon Luna
- 2 lipca - CyClones (GOG)
- 2 lipca - LoneStar (Epic Games Store)
- 2 lipca - Symphony of War: The Nephilim Saga (Epic Games Store)
- 9 lipca - Still There (GOG)
- 9 lipca - Regular Factory: Escape Room (GOG)
- 16 lipca - Poly Vita (Legacy Games)
- 16 lipca - Framed Collection (GOG)
- 16 lipca - Escape Academy (Epic Games Store)
- 23 lipca - In Sound Mind (Amazon Games App)
- 23 lipca - Mystic Academy: Escape (GOG)
- 30 lipca - Zoria: Age of Shattering (GOG)
- 30 lipca - Weakless (GOG)
Humble Choice
- Dicefolk
- Drop Duchy - Complete Edition
- Neon White
- Our Adventurer Guild
- Police Simulator: Patrol Officers
- Sea of Stars: Sunset Edition
- Sledders
- TUNIC
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