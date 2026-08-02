Darmo to uczciwa cena. Najlepsze promocje i oferty na gry w sierpniu

Połowa wakacji już za nami, więc czasu na granie jest coraz mniej. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was specjalne, tym razem skrócone zestawienie najlepszych promocji na darmowe gry na komputery osobiste, a także najciekawsze nowe tytuły w ofertach abonamentowych od PC Game Pass, Humble Choice oraz Amazon Luna. Nie zabraknie także najgorętszych i najpopularniejszych premier w segmencie free-to-play. Sprawdźcie więc, w jakich nowościach i darmowych grach warto spędzić czas w sierpniu.

Darmowe gry i dodatki na PC

OFERTY OGRANICZONE CZASOWO

OTXO – od 30 lipca do 6 sierpnia (Epic Games Store)

Sol Cesto – od 30 lipca do 6 sierpnia (Epic Games Store)

Beacon Pines – od 6 sierpnia do 13 sierpnia (Epic Games Store)

We Were Here Together – od 6 sierpnia do 13 sierpnia (Epic Games Store)

Amazon Luna Oferta na sierpień nie została jeszcze ujawniona. Subskrybenci wciąż mogą odebrać gry z lipcowej rozpiski. 2 lipca - CyClones (GOG)

2 lipca - LoneStar (Epic Games Store)

2 lipca - Symphony of War: The Nephilim Saga (Epic Games Store)

9 lipca - Still There (GOG)

9 lipca - Regular Factory: Escape Room (GOG)

16 lipca - Poly Vita (Legacy Games)

16 lipca - Framed Collection (GOG)

16 lipca - Escape Academy (Epic Games Store)

23 lipca - In Sound Mind (Amazon Games App)

23 lipca - Mystic Academy: Escape (GOG)

30 lipca - Zoria: Age of Shattering (GOG)

30 lipca - Weakless (GOG) Humble Choice Dicefolk

Drop Duchy - Complete Edition

Neon White

Our Adventurer Guild

Police Simulator: Patrol Officers

Sea of Stars: Sunset Edition

Sledders

TUNIC

OFERTY STAŁE