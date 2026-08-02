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Darmo to uczciwa cena. Najlepsze promocje i oferty na gry w sierpniu

Radosław Krajewski
2026/08/02 09:00
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Zapraszamy do sprawdzenia najlepszych okazji na darmowe gry w drugiej połowie tegorocznych wakacji.

Połowa wakacji już za nami, więc czasu na granie jest coraz mniej. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was specjalne, tym razem skrócone zestawienie najlepszych promocji na darmowe gry na komputery osobiste, a także najciekawsze nowe tytuły w ofertach abonamentowych od PC Game Pass, Humble Choice oraz Amazon Luna. Nie zabraknie także najgorętszych i najpopularniejszych premier w segmencie free-to-play. Sprawdźcie więc, w jakich nowościach i darmowych grach warto spędzić czas w sierpniu.

Epic Games Store
Epic Games Store

Darmowe gry i dodatki na PC

OFERTY OGRANICZONE CZASOWO

  • OTXO – od 30 lipca do 6 sierpnia (Epic Games Store)
  • Sol Cesto – od 30 lipca do 6 sierpnia (Epic Games Store)
  • Beacon Pines – od 6 sierpnia do 13 sierpnia (Epic Games Store)
  • We Were Here Together – od 6 sierpnia do 13 sierpnia (Epic Games Store)

Amazon Luna

Oferta na sierpień nie została jeszcze ujawniona. Subskrybenci wciąż mogą odebrać gry z lipcowej rozpiski.
  • 2 lipca - CyClones (GOG)
  • 2 lipca - LoneStar (Epic Games Store)
  • 2 lipca - Symphony of War: The Nephilim Saga (Epic Games Store)
  • 9 lipca - Still There (GOG)
  • 9 lipca - Regular Factory: Escape Room (GOG)
  • 16 lipca - Poly Vita (Legacy Games)
  • 16 lipca - Framed Collection (GOG)
  • 16 lipca - Escape Academy (Epic Games Store)
  • 23 lipca - In Sound Mind (Amazon Games App)
  • 23 lipca - Mystic Academy: Escape (GOG)
  • 30 lipca - Zoria: Age of Shattering (GOG)
  • 30 lipca - Weakless (GOG)

Humble Choice

  • Dicefolk
  • Drop Duchy - Complete Edition
  • Neon White
  • Our Adventurer Guild
  • Police Simulator: Patrol Officers
  • Sea of Stars: Sunset Edition
  • Sledders
  • TUNIC

OFERTY STAŁE

Steam

GramTV przedstawia:

Epic Games Store

PC Game Pass

Xbox Game Pass
Xbox Game Pass
  • Ascend to Zero
  • Beast of Reincarnation – od 4 sierpnia
  • BLiNX: The Time Sweeper
  • Buckshot Roulette
  • Conker: Live and Reloaded
  • Corsair Cove
  • Crimson Skies: High Road to Revenge
  • Denshattack!
  • FixForce
  • Fogpiercer
  • Fuzion Frenzy
  • Halo: Campaign Evolved
  • Hell is Us
  • Mavrix by Matt Jones
  • Mistfall Hunter
  • PBA Pro Bowling 2026
  • Shift at Midnight
  • Tamashika
  • The Planet Crafter

Sieciowe gry free-to-play na PC

Ragnarok: The New World
Ragnarok: The New World

Steam

Epic Games Store

Tagi:

PC
Steam
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Humble Choice
Amazon Luna
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112