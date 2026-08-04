Twórcy Tomb Raider: Legacy of Atlantis pokazują pułapki i zagadki. Deweloperzy zdradzają kolejne szczegóły

Crystal Dynamics opublikowało nowy dziennik deweloperski poświęcony Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Tym razem twórcy skupili się na systemie zagadek i pułapek, zdradzając, w jaki sposób projektują lokacje oraz łączą historię z mechanikami rozgrywki.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis – historia i technologia podstawą zagadek

W materiale deweloperzy wyjaśniają, że każda lokacja została zaprojektowana z uwzględnieniem jej historii, mitologii oraz poziomu rozwoju technologicznego. Oznacza to, że rozwiązania zagadek mają wynikać z realiów odwiedzanego miejsca, a nie być jedynie losowymi łamigłówkami. Dodatkowo, klasyczne mechanizmy znane z serii, takie jak zagadki z obracaniem kół zębatych, powracają w odświeżonej formie. Nie zdradzono jednak szczegółów, zaznaczając jedynie, że gracze mogą spodziewać się nowych pomysłów na dobrze znane schematy.