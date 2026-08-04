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Twórcy Tomb Raider: Legacy of Atlantis pokazują pułapki i zagadki. Deweloperzy zdradzają kolejne szczegóły

Mikołaj Berlik
2026/08/04 10:30
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Poznaliśmy nowe informacje o nadchodzącym remaku.

Crystal Dynamics opublikowało nowy dziennik deweloperski poświęcony Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Tym razem twórcy skupili się na systemie zagadek i pułapek, zdradzając, w jaki sposób projektują lokacje oraz łączą historię z mechanikami rozgrywki.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Tomb Raider: Legacy of Atlantis – historia i technologia podstawą zagadek

W materiale deweloperzy wyjaśniają, że każda lokacja została zaprojektowana z uwzględnieniem jej historii, mitologii oraz poziomu rozwoju technologicznego. Oznacza to, że rozwiązania zagadek mają wynikać z realiów odwiedzanego miejsca, a nie być jedynie losowymi łamigłówkami. Dodatkowo, klasyczne mechanizmy znane z serii, takie jak zagadki z obracaniem kół zębatych, powracają w odświeżonej formie. Nie zdradzono jednak szczegółów, zaznaczając jedynie, że gracze mogą spodziewać się nowych pomysłów na dobrze znane schematy.

Jednym z najciekawszych elementów zaprezentowanych w materiale jest Egipt. Według Crystal Dynamics cały region został zaprojektowany jako ogromna, połączona ze sobą zagadka, w której eksploracja i rozwiązywanie kolejnych łamigłówek będą ze sobą ściśle powiązane. Deweloperzy zapowiadają także liczne ukryte pułapki. Lara Croft będzie musiała uważnie obserwować otoczenie, ponieważ niebezpieczeństwa często zostaną sprytnie ukryte i mogą zakończyć się błyskawiczną śmiercią bohaterki.

Wciel się w Larę Croft i wykorzystaj swój spryt oraz sprawność fizyczną, by odkrywać egzotyczne miejsca zapomniane przez czas — od dżungli Peru po starożytne ruiny
Grecji, pustynie Egiptu i tajemniczą śródziemnomorską wyspę owianą mitami. Pokonuj zdradliwe tereny, rozwiązuj śmiertelnie niebezpieczne mechanizmy i staw czoła groźnym drapieżnikom, poszukując rozrzuconych fragmentów Scionu — artefaktu o niezmierzonej mocy.

GramTV przedstawia:

Premiera Tomb Raider: Legacy of Atlantis zaplanowana jest na luty 2027 roku. Do tego czasu Crystal Dynamics zamierza regularnie publikować kolejne materiały prezentujące poszczególne elementy rozgrywki.

Źródło:https://gamingbolt.com/tomb-raider-legacy-of-atlantis-developer-diary-highlights-the-traps-and-puzzles

Tagi:

News
PC
Tomb Raider
Crystal Dynamics
remake
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112