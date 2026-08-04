Twórcy Tomb Raider: Legacy of Atlantis pokazują pułapki i zagadki. Deweloperzy zdradzają kolejne szczegóły

Crystal Dynamics opublikowało nowy dziennik deweloperski poświęcony Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Tym razem twórcy skupili się na systemie zagadek i pułapek, zdradzając, w jaki sposób projektują lokacje oraz łączą historię z mechanikami rozgrywki.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis – historia i technologia podstawą zagadek
W materiale deweloperzy wyjaśniają, że każda lokacja została zaprojektowana z uwzględnieniem jej historii, mitologii oraz poziomu rozwoju technologicznego. Oznacza to, że rozwiązania zagadek mają wynikać z realiów odwiedzanego miejsca, a nie być jedynie losowymi łamigłówkami. Dodatkowo, klasyczne mechanizmy znane z serii, takie jak zagadki z obracaniem kół zębatych, powracają w odświeżonej formie. Nie zdradzono jednak szczegółów, zaznaczając jedynie, że gracze mogą spodziewać się nowych pomysłów na dobrze znane schematy.
Jednym z najciekawszych elementów zaprezentowanych w materiale jest Egipt. Według Crystal Dynamics cały region został zaprojektowany jako ogromna, połączona ze sobą zagadka, w której eksploracja i rozwiązywanie kolejnych łamigłówek będą ze sobą ściśle powiązane. Deweloperzy zapowiadają także liczne ukryte pułapki. Lara Croft będzie musiała uważnie obserwować otoczenie, ponieważ niebezpieczeństwa często zostaną sprytnie ukryte i mogą zakończyć się błyskawiczną śmiercią bohaterki.
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Premiera Tomb Raider: Legacy of Atlantis zaplanowana jest na luty 2027 roku. Do tego czasu Crystal Dynamics zamierza regularnie publikować kolejne materiały prezentujące poszczególne elementy rozgrywki.
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