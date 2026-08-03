Studio Clair Obscur: Expedition 33 pracuje w posiadłości niemal identycznej jak w grze. Twórcy twierdzą, że to przypadek

Deweloperzy zdradzają szczegóły tej wyjątkowej sytuacji.

Siedziba Sandfall Interactive, studia odpowiedzialnego za hitowe Clair Obscur: Expedition 33, wygląda zaskakująco znajomo. Okazuje się, że deweloperzy pracują w posiadłości niemal identycznej z tą, którą wcześniej zaprojektowali w swojej grze. Co ciekawe, twórcy przekonują, że nie było to zamierzone. Najpierw powstała rezydencja w grze, później znaleźli niemal taką samą W rozmowie z serwisem Automaton dyrektor kreatywny i szef Sandfall Interactive, Guillaume Broche, zdradził kulisy przeprowadzki studia do nowej siedziby. Gdy zespół liczył około 10 osób, pracował w niewielkim i niezbyt komfortowym biurze. Po nawiązaniu współpracy z wydawcą Kepler Interactive oraz rozpoczęciu rozbudowy studia pojawiła się możliwość przeniesienia do większego budynku, który zaproponowały lokalne władze Montpellier.

To właśnie wtedy deweloperzy przeżyli niemałe zaskoczenie. Kiedy odwiedziliśmy ten budynek, rezydencja z naszej gry była już gotowa. Otworzyliśmy drzwi i powiedzieliśmy tylko: »To jest dokładnie to samo!«. Właśnie dlatego musieliśmy wybrać to miejsce.

GramTV przedstawia:

Szefowi Sandfall od początku zależało mu na stworzeniu miejsca, które bardziej przypomina dom niż typowe biuro. Według Broche'a pracownicy mają czuć się swobodnie, jak podczas wspólnego tworzenia gier z przyjaciółmi. Studio dysponuje także ogrodem, w którym zespół regularnie gra w pétanque oraz ping-ponga. Ogromny sukces Clair Obscur: Expedition 33 sprawił, że Sandfall Interactive mogłoby bez problemu przenieść się do znacznie większej siedziby. Guillaume Broche nie zamierza jednak rezygnować z kameralnej atmosfery. Jego zdaniem niewielkie biuro ułatwia komunikację między członkami zespołu i pozwala zachować niezależnego ducha studia, który towarzyszył twórcom od samego początku. Chce, aby każdy pracownik czuł się tam mile widziany, a codzienna praca bardziej przypominała spotkanie ze znajomymi niż obowiązki w korporacji. Twórcy Clair Obscur: Expedition 33 chcą „trochę zaszaleć” i „dać upust kreatywności”