Symulator zabierający graczy na Księżyc podbija Steam. Gra znalazła się w rankingu bestsellerów platformy

Na podium znajdują się również tytuły takie jak PUBG: Battlegrounds, Counter-Strike 2 i Dota 2. Tuż za nimi wylądowało The First Descendant, które przyciągnęło masę graczy w zaledwie tydzień od momentu premiery. Na liście nie zabrakło Once Human, które cieszy się ogromną popularnością, a także dodatku do Elden Ring, czyli świetnie sprzedającego się Shadow of the Erdtree.

Jeśli zaś chodzi o The Crust, gra pozwala zbudować na Księżycu kolonię. Do zadań zainteresowantych należy wydobywanie cennych zasobów, automatyzacja produkcji czy zarządzanie ekspedycjami naukowymi. Ponadto należy monitorować stan zdrowia mieszkańców kolonii, a przede wszystkim zadbać o przetrwanie ludzkości, ustalając priorytety rozwoju i odkrywając nowe światy.

Na koniec przypomnijmy, że The Crust zadebiutowało 15 lipca 2024 roku w ramach wczesnego dostępu. Do 29 lipca można zakupić grę na platformie Steam z 10% rabatem.