Premiera Once Human przyciągnęła masę graczy. Odbiór na platformie Steam jest jednak „mieszany”

Na Steam oraz w Epic Games Store zadebiutował już Once Human – wieloosobowy surival w postapokaliptycznym, otwartym świecie. Demo produkcji zrobiło furorę podczas Steam Next Fest, a sam tytuł znalazł się wśród najczęściej dodawanych do listy życzeń gier na platformie Valve. Wczorajsza premiera przyciągnęła natomiast przed monitory masę graczy, choć odbiór wśród użytkowników Steam jest na ten moment „mieszany”.