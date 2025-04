Tak źle w Patch of Exile 2 jeszcze nie było. Nowa aktualizacja podzieliła graczy

Path of Exile 2, długo wyczekiwany rywal Diablo 4, który od pewnego czasu jest grywalny w ramach wczesnego dostępu, spotyka się z coraz większą krytyką. Po bardzo udanym starcie we wczesnym dostępie, opinie na platformie Steam gwałtownie spadają. Obecnie mają status “mieszany”. Wszystko za sprawą pierwszej dużej aktualizacji – Dawn of the Hunt, która zdaniem wielu graczy… zepsuła zabawę.

PoE 2 krytykowana po aktualizacji

Ostatnie 30 dni przyniosły spadek ocen gry do poziomu „mieszanych” – zaledwie 55% recenzji jest pozytywnych. Gracze wytykają deweloperom z Grinding Gear Games, że kampania i system poziomowania są zbyt powolne, a postać przez długi czas wydaje się słaba i bez wpływu na przebieg rozgrywki. Co gorsza, wielu wrogów nadal atakuje jakby byli z pierwszego PoE – szybko, agresywnie i bez litości, podczas gdy gracz ma budować swoje umiejętności z namaszczeniem, nieadekwatnie do zagrożenia.