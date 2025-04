Everspace 2 rozwija skrzydła. Znamy datę premiery rozbudowanego DLC

Rozszerzenie do Everspace 2, zatytułowane „Wrath of the Ancients”, zadebiutuje już wkrótce. Michael Schade, dyrektor generalny i współzałożyciel Rockfish Games, wyraził w komunikacie prasowym swoje podekscytowanie nadchodzącą premierą, podkreślając, że ten obszerny dodatek zawiera wiele elementów, o które prosiła społeczność graczy.

Everspace 2 z dużym rozszerzeniem. Wrath of the Ancients trafi do graczy już w maju

Szef Rockfish Games wymienił wśród nowości nieznane dotąd lokacje do eksploracji, nowych przeciwników, dodatkowy statek kosmiczny do opanowania oraz liczne wyposażenie do odkrycia.

Zespół dał z siebie wszystko przy Wrath of the Ancients. W trakcie prac nad dodatkiem naprawdę się wykazali, tworząc oszałamiającą zawartość dla graczy z całego świata. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę, co sądzą o niej fani. – zaznaczył Schade.

Dodatek do Everspace 2, zatytułowany „Wrath of the Ancients”, ukaże się już 12 maja 2025 roku. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Rockfish Games, fabuła DLC stanowi bezpośrednią kontynuację wydarzeń znanych z głównej gry. Gracze będą mieli okazję odkryć zupełnie nowe układy gwiezdne, a także zgłębić już istniejące lokacje poprzez nowe zadania poboczne.