The First Descendant przyciągnęło masę graczy w zaledwie tydzień od premiery. Strzelanka z ważnym kamieniem milowym

Na początku lipca informowaliśmy o mocnym starcie darmowej strzelanki od Nexon . Choć odbiór The First Descendant na platformie Steam klasyfikowany jest jako „mieszany”, gra cieszy się ogromną popularnością. Osiągnięciem ważnego kamienia milowego pod względem liczby graczy deweloperzy podzielili się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

The First Descendant cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony graczy

W mediach społecznościowych ukazał się nowy wpis od deweloperów z Nexon. Jak poinformowali twórcy odpowiedzialni za The First Descendant, darmowa strzelanka przyciągnęła już ponad 10 milionów graczy w zaledwie 7 dni od chwili premiery. We wpisie zaznaczono również, że zespół „dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wspaniałe doświadczenia”.

Zgodnie ze statystykami serwisu SteamDB w najgorętszym momencie ostatnich 24 godzin jednocześnie grało ponad 180 tysięcy osób. Choć The First Descendant nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony graczy, oceny na Steam nadal są „mieszane”. Warto jednak zauważyć, że ukazały się już pierwsze poprawki.