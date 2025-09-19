Sylvester Stallone chciał wystąpić w prequelu Rambo. Aktor planował się odmłodzić

Legenda kina akcji, Sylvester Stallone, nie ma ostatnio szczęścia do swoich najsłynniejszych marek. Choć przez dekady był twarzą takich serii jak Rambo, czy Rocky, obecnie musi pogodzić się z faktem, że nie ma już wpływu na ich dalszy rozwój. W najnowszych wywiadach aktor przyznał, że został odsunięty od udziału w kolejnych odsłonach wspomnianych produkcji. Jednocześnie ujawnił, że miał własny, bardzo śmiały pomysł na prequel Rambo, który nigdy nie doszedł do skutku.

Rambo – Sylvester Stallone planował zagrać w prequelu i wcielić się w młodszą wersję bohatera

Nowy film o początkach Johna Rambo powstaje pod okiem Jalmari Helandera, twórcy filmu Sisu. Historia ma rozgrywać się w czasie wojny w Wietnamie, a w główną rolę wcieli się Noah Centineo. Stallone zdradził jednak, że pierwotnie chciał sam zagrać młodszą wersję bohatera z pomocą nowoczesnych technologii.