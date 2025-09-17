Znamy los serialu Tulsa King, dostępnego w Polsce na SkyShowtime. Paramount+ podjęło decyzję

Tulsa King to jeden z największych hitów Paramount+, którego produkcje w Polsce można oglądać na SkyShowtime. Choć trzeci sezon serialu dopiero wkrótce doczeka się premiery, platforma już potwierdziła, że powstanie także czwarta odsłona.
Tulsa King dostanie czwarty sezon
W niedzielę w USA premierę będzie mieć trzeci sezon Tulsa King. Produkcja już wkrótce trafi też na SkyShowtime. Paramount+ nie zamierza czekać na odbiór nowych odcinków. Platforma już teraz potwierdziła, że powstanie także czwarty sezon serialu. Wygląda więc na to, że obok takich produkcji jak Landman, Tulsa King to jeden ze sztandarowych tytułów platformy.
GramTV przedstawia:
Serial jest hitem Paramount+, co potwierdzają liczby. Premierę drugiego sezonu przed rokiem śledziło 21,1 mln widzów, a rosnąca popularność serialu sprawiła. Zapowiedziano już także spin-off – NOLA King z Samuelem L. Jacksonem. Jego bohater pojawi się po raz pierwszy w trzecim sezonie Tulsa King.
Przypomnijmy, że Tulsa King opowiada historię Dwighta „Generała” Manfrediego (w tej roli Sylvester Stallone), nowojorskiego gangstera, który po latach odsiadki zostaje wysłany do Tulsy w Oklahomie, by tam budować nowe przestępcze imperium. Nowa odsłona serialu przyniesie Dwightowi kolejnych rywali. Najgroźniejszym z nich okaże się rodzina Dunmire’ów – wpływowy ród, który zmusi go do walki o przetrwanie i obronę stworzonego imperium.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!