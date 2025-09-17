Znamy los serialu Tulsa King, dostępnego w Polsce na SkyShowtime. Paramount+ podjęło decyzję

Serial jest hitem Paramount+, co potwierdzają liczby. Premierę drugiego sezonu przed rokiem śledziło 21,1 mln widzów, a rosnąca popularność serialu sprawiła. Zapowiedziano już także spin-off – NOLA King z Samuelem L. Jacksonem. Jego bohater pojawi się po raz pierwszy w trzecim sezonie Tulsa King.

Przypomnijmy, że Tulsa King opowiada historię Dwighta „Generała” Manfrediego (w tej roli Sylvester Stallone), nowojorskiego gangstera, który po latach odsiadki zostaje wysłany do Tulsy w Oklahomie, by tam budować nowe przestępcze imperium. Nowa odsłona serialu przyniesie Dwightowi kolejnych rywali. Najgroźniejszym z nich okaże się rodzina Dunmire’ów – wpływowy ród, który zmusi go do walki o przetrwanie i obronę stworzonego imperium.