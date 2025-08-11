Nowy Rambo wybrany. To on zastąpi Sylvestra Stallone’a w słynnej roli

Wybrano aktora do roli młodego Johna Rambo.

Jeszcze w maju poinformowano, że trwają pracę nad nową częścią Rambo i to bez udziału Sylvestra Stallone’a. Millennium Media ogłosiło, że powstaje prequel do kultowego Rambo: Pierwsza krew z 1982 roku. Teraz studio poinformowało, że prequel zatytułowany John Rambo znalazł swoją gwiazdą. Został nią Noah Centineo, znany z takich produkcji jak Do wszystkich chłopców, których kochałam czy Zwerbowany. Noah Centineo został nowym Johnem Rambo Za kamerą projektu stanie fiński reżyser Jalmari Helander, autor głośnego Sisu z 2022 roku, który zdobył uznanie krytyków dzięki bezkompromisowemu podejściu do filmowej akcji. Scenariusz powierzono sprawdzonemu duetowi Rory Haines oraz Sohrab Noshirvani, znanemu m.in. z pracy nad Black Adam czy serialem Informator.

Choć produkcja ma przed sobą jeszcze kilka etapów formalnych, wszystko wskazuje na to, że zdjęcia ruszą jesienią w Tajlandii. Lionsgate, studio, które odpowiadało za dystrybucję dwóch ostatnich odsłon serii, jest obecnie faworytem do przejęcia praw do filmu. Warto dodać, że Lionsgate ma już doświadczenie we współpracy z Helanderem przy Sisu.

Fabuła John Rambo pozostaje ściśle strzeżoną tajemnicą, ale wiadomo, że film skupi się na początkach bohatera w czasie wojny w Wietnamie. Widzowie poznają młodego Johna jeszcze zanim stał się legendarnym samotnym wojownikiem, znanym z pierwszej części serii. W tamtym filmie Rambo, grany przez Sylvestra Stallone’a, był weteranem Zielonych Beretów, który po powrocie do ojczyzny trafia na bezwzględnego szeryfa, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji w górskich lasach. Postać Rambo narodziła się w powieści Davida Morella z 1972 roku. Na przestrzeni dekad seria rozrosła się do pięciu filmów, które łącznie zarobiły ponad 800 mln dolarów na całym świecie. Ostatnia odsłona, Rambo: Ostatnia krew z 2019 roku, zgarnęła w kinach 92 mln dolarów. Choć Sylvester Stallone jest nierozerwalnie kojarzony z Rambo, tym razem nie będzie brał udziału w projekcie. Według źródeł aktor został poinformowany o obsadzeniu Centineo, ale wciąż pozostaje poza ekipą twórców.

