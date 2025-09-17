Superman z przyśpieszoną datą premiery na HBO Max. Film zadebiutuje już za chwilę

Jeszcze pod koniec sierpnia dowiedzieliśmy się, że Superman zadebiutuje na HBO Max we wrześniu. Pierwotnie podano ostatni piątek miesiąca, ale DC Studios i Warner Bros. postanowiły przyśpieszyć debiut nowego Człowieka ze stali na platformie streamingowej i potwierdzono, że film zadebiutuje już 19 września.
Superman – data premiery na HBO Max przyśpieszona
Warto przypomnieć, że Superman już teraz jest wielkim hitem na streamingu. Według danych analitycznych Samba TV w Ameryce film mógł zarobi ponad 40 milionów dolarów.
