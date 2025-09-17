Zaloguj się lub Zarejestruj

Superman z przyśpieszoną datą premiery na HBO Max. Film zadebiutuje już za chwilę

Radosław Krajewski
2025/09/17 09:20
James Gunn ma świetną wiadomość dla wszystkich fanów Człowieka ze stali.

Jeszcze pod koniec sierpnia dowiedzieliśmy się, że Superman zadebiutuje na HBO Max we wrześniu. Pierwotnie podano ostatni piątek miesiąca, ale DC Studios i Warner Bros. postanowiły przyśpieszyć debiut nowego Człowieka ze stali na platformie streamingowej i potwierdzono, że film zadebiutuje już 19 września.

Superman
Superman

Superman – data premiery na HBO Max przyśpieszona

Warto przypomnieć, że Superman już teraz jest wielkim hitem na streamingu. Według danych analitycznych Samba TV w Ameryce film mógł zarobi ponad 40 milionów dolarów.

GramTV przedstawia:

Superman zarobił na całym świecie 615,1 miliona dolarów, co jest obecnie najlepszym wynikiem dla jakiegokolwiek superbohaterskiego filmu tego roku. Złożyło się na to 353,9 mln dolarów z Ameryki oraz 261,2 mln dolarów z pozostałych regionów. Superman zajmuje siódmą pozycję wśród najlepiej zarabiających filmów 2025 roku, pokonując ósmą część Mission: Impossible, czy nową Fantastyczną Czwórkę od Marvela.

W obsadzie Supermana znaleźli się: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Isabela Merced, Edi Gathegi, Nathan Fillion, Anthony Carrigan, María Gabriela de Faría, Sara Sampaio, Skyler Gisondo, Nicholas Hoult, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell, Beck Bennett, Mikaela Hoover, Christopher McDonald, Frank Grillo, Milly Alcock, Sean Gunn, Will Reeve oraz Alan Tudyk.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/superman-hbo-max-release-date-1236372662/

Tagi:

Popkultura
data premiery
film
streaming
DC Comics
superbohaterowie
Superman
James Gunn
Warner Bros. Discovery
DC Studios
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

