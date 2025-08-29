Superman z datą premiery na HBO Max. Film wkrótce do obejrzenia na streamingu

W połowie bieżącego miesiąca Superman oficjalnie zadebiutował w serwisach VOD w Ameryce, a niedługo później również w innych krajach, w tym także w Polsce. Tak szybka premiera na streamingu najlepiej zarabiającej superbohaterskiej produkcji 2025 roku zaskoczyła wielu, ale w jednym z wywiadów James Gunn wyjaśnił powody błyskawicznego debiutu. Już wkrótce również pozostali widzowie, którzy nie zdecydowali się wybrać do kina lub obejrzeć filmu na VOD, będą mogli zobaczyć Supermana u siebie w domu. Właśnie poznaliśmy datę premiery produkcji na platformie streamingowej Warner Bros.

Superman – data premiery na HBO Max

Okazuje się, że już niecały miesiąc dzieli nas od premiery filmu na streamingu. Jak podał Radosław Koch, Superman pojawi się na HBO Max już 26 września. Przypomniał również, że dzisiaj w bibliotece platformy pojawiły się poprzednie odsłony Człowieka ze stali.

