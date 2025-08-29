Zaloguj się lub Zarejestruj

Superman z datą premiery na HBO Max. Film wkrótce do obejrzenia na streamingu

Radosław Krajewski
2025/08/29 10:45
Fani nie będą musieli długo czekać na pojawienie się najnowszego filmu DC na platformie streamingowej.

W połowie bieżącego miesiąca Superman oficjalnie zadebiutował w serwisach VOD w Ameryce, a niedługo później również w innych krajach, w tym także w Polsce. Tak szybka premiera na streamingu najlepiej zarabiającej superbohaterskiej produkcji 2025 roku zaskoczyła wielu, ale w jednym z wywiadów James Gunn wyjaśnił powody błyskawicznego debiutu. Już wkrótce również pozostali widzowie, którzy nie zdecydowali się wybrać do kina lub obejrzeć filmu na VOD, będą mogli zobaczyć Supermana u siebie w domu. Właśnie poznaliśmy datę premiery produkcji na platformie streamingowej Warner Bros.

Superman

Superman – data premiery na HBO Max

Okazuje się, że już niecały miesiąc dzieli nas od premiery filmu na streamingu. Jak podał Radosław Koch, Superman pojawi się na HBO Max już 26 września. Przypomniał również, że dzisiaj w bibliotece platformy pojawiły się poprzednie odsłony Człowieka ze stali.

Superman zarobił na całym świecie 606,6 miliona dolarów, co jest obecnie najlepszym wynikiem dla jakiegokolwiek superbohaterskiego filmu tego roku. Złożyło się na to 348,1 mln dolarów z Ameryki oraz 258,5 mln dolarów z pozostałych regionów. Superman zajmuje siódmą pozycję wśród najlepiej zarabiających filmów 2025 roku, pokonując ósmą część Mission: Impossible, czy nową Fantastyczną Czwórkę od Marvela.

W obsadzie Supermana znaleźli się: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Isabela Merced, Edi Gathegi, Nathan Fillion, Anthony Carrigan, María Gabriela de Faría, Sara Sampaio, Skyler Gisondo, Nicholas Hoult, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell, Beck Bennett, Mikaela Hoover, Christopher McDonald, Frank Grillo, Milly Alcock, Sean Gunn, Will Reeve oraz Alan Tudyk.

