Ile Superman przyniósł zysku? Warner Bros. ma spektakularny rok pełen hitów

Jeszcze kilka miesięcy temu sytuacja wytwórni wyglądała zupełnie inaczej. Produkcje takie jak Joker: Folie à Deux, widowisko science fiction Mickey 17 Bonga Joon Ho czy kryminalny dramat The Alto Knights z Robertem De Niro spowodowały straty szacowane na ponad 110 milionów dolarów. Punkt zwrotny nastąpił w kwietniu wraz z premierą adaptacji popularnej gry Minecraft: Film, która otworzył się z wynikiem 162 milionów dolarów.
Od tamtej pory Warner Bros. zalicza serię sukcesów: wampiryczny horror Grzesznicy Ryana Cooglera i Michaela B. Jordana, kolejna część horrorowej serii Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi, sportowe widowisko F1: Film z Bradem Pittem, nowa wizja Supermana oraz mroczna produkcja Zniknięcia Zacha Creggera. Wszystkie te filmy nie tylko dobrze wystartowały, ale również utrzymały zainteresowanie widzów w kolejnych tygodniach, czego nie udało się osiągnąć konkurencji. Przykładowo Fantastyczna Czwórka: Pierwsze Kroki i Thunderbolts* Disneya zaliczyły gwałtowne spadki po pierwszym weekendzie.
Obecnie największym tegorocznym przebojem wytwórni pozostaje Minecraft: Film, które zgromadziło 957 milionów dolarów. Tuż za nim znalazło się F1: Film z wynikiem 617 milionów oraz Superman, który zarobił 613 milionów. Kolejne miejsca zajmują Grzesznicy z 366 milionami, Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi z 307 milionami oraz Zniknięcia z wynikiem przekraczającym 250 milionów, który wciąż może poprawić swój wynik w kolejnych tygodniach.
Analityk David A. Gross z Franchise Entertainment Research nie ma wątpliwości co do fenomenu obecnej passy:
Warner Bros. ma obecnie znakomitą serię. Studio podjęło świetne decyzje i zdecydowało się na duże ryzyko artystyczne, które teraz procentuje – stwierdził.
Według szacunków, poszczególne filmy przynoszą wytwórni ogromne zyski. Superman ma dać około 125 milionów dolarów czystego zysku, nowe Oszukać przeznaczenie około 75 milionów, Zniknięcia przynajmniej 65 milionów, a Grzesznicy ma przynieść około 60 milionów. W przypadku F1: Film Warner Bros. pełniło rolę dystrybutora, otrzymując ustaloną opłatę i dodatkowe procenty od wyniku w box office, co przełożyło się na zysk około 34 milionów. Według nieoficjalnych źródeł, w sumie wytwórnia zarobiła w 2025 roku już około 600 milionów dolarów, nie licząc najnowszego sukcesu czwartej odsłony Obecności.
Dzięki tej imponującej serii sukcesów współszefowie grupy filmowej Warner Bros., Michael De Luca i Pam Abdy, mogą odetchnąć z ulgą. Jeszcze kilka miesięcy temu ich pozycja była zagrożona, a w mediach spekulowano, czy utrzymają swoje stanowiska. Przeprowadzona reorganizacja, w tym odejście szefa marketingu Josha Goldstine’a i odpowiedzialnego za dystrybucję międzynarodową Andrew Crippsa, wzbudzała niepewność w branży. Dziś ich sytuacja wygląda zupełnie inaczej.
Studia przeżywają lepsze i gorsze okresy. Niedawno Warner Bros. musiało stawić czoła serii bolesnych porażek. Ta dobra passa też nie potrwa wiecznie, ale oby pamiętali o niej, kiedy przyjdzie chłodniejszy czas. Bo taki moment zawsze nadejdzie – zauważył analityk.
Kolejnym sprawdzianem dla studia będzie premiera najnowszego filmu Paula Thomasa Andersona zatytułowanego Jedna bitwa po drugiej, która odbędzie się jeszcze we wrześniu. Produkcja z Leonardo DiCaprio w roli głównej kosztowała co najmniej 130 milionów dolarów i musi zarobić około 300 milionów, aby wyjść na zero. Dla porównania, najbardziej kasowy film Andersona, czyli dramat Aż poleje się krew z 2007 roku, zakończył swój kinowy bieg na 76 milionach.
Na 2026 rok Warner Bros. przygotowuje ambitny i ryzykowny repertuar. Wśród zapowiedzi znalazły się m.in. remake Wichrowych Wzgórz w reżyserii Emerald Fennell z Margot Robbie i Jacobem Elordim, widowisko The Bride Maggie Gyllenhaal osadzone w uniwersum Frankensteina, a także nowe produkcje z uniwersum DC – Supergirl i Clayface. Pojawi się również oryginalny thriller science fiction Flowervale Street z Anne Hathaway i Ewanem McGregorem, kontynuacja filmowej adaptacji Mortal Kombat 2, nowy projekt Alejandro G. Iñárritu z Tomem Cruise’em oraz wyczekiwane Diuna: Część Trzecia.