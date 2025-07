Superman - film wciąż zarabia, ale Warner Bros już wie, kiedy trafi na VOD. Nie tak szybko, jak sądzono

W przypadku Supermana postawiono na maksymalne wykorzystanie potencjału kinowego, wydłużając tradycyjne „okno” do ponad 40 dni. To ruch wyraźnie podkreślający zaufanie do filmu oraz chęć maksymalizacji przychodów zarówno z kina, jak i z późniejszej sprzedaży cyfrowej.

Nie jest to zaskakujące, zważywszy na fakt, że rynek VOD stał się obecnie kluczowym źródłem dochodów dla hollywoodzkich studiów. W przeciwieństwie do przychodów kinowych, z których trafia do nich zaledwie około 50%, zyski z VOD niemal w całości pozostają w rękach wytwórni, co czyni ten model niezwykle opłacalnym. Warner Bros. wyraźnie rozochocone sukcesem filmu, wypuściło także teaserowy plakat kolejnego widowiska, czyli Supergirl.