Jak wytresować smoka - recenzja filmu. To live-action odbije ci się Czkawką

Dostrzegam ironię w tym, że ostatni duży hit, będący remakiem w stylu live-action, to Lilo & Stitch, a tuż po nim dostajemy właśnie Jak wytresować smoka. Oryginalny film Disneya z 2002 roku, do którego nostalgia tak silnie zadziałała i przekuła się w kasowy sukces , był współtworzony przez niejakiego Deana DeBloisa. To reżyser, który tuż po tym, jak dostarczył studiu Myszki Miki wyjątkowo świeżą animację, zbratał się z Universal i DreamWorks, by stworzyć coś nie mniej oryginalnego – historię chłopca, który zaprzyjaźnia się ze swoim największym strachem. Mamy 2025 rok. Raptem kilka tygodni po tym, jak Lilo & Stitch triumfalnie powrócił do kin w nowej, aktorskiej, przebojowej odsłonie, idący własną drogą DeBlois serwuje nam remake Jak wytresować smoka, który niegdyś sam stworzył.

Hollywood wciąż przechodzi fazę nostalgicznej reinterpretacji, która – najwyraźniej – wciąż się opłaca. Jeśli coś kiedyś było animowane, kolorowe i dobrze się sprzedało, dziś ma całkiem spore szanse na drugie życie – tym razem w wersji „na serio”, czyli aktorskiej. Disney zdążył już rozwinąć ten proceder do rozmiarów przemysłu: były wielkie porażki, jak tegoroczna Śnieżka, filmy zachęcające raczej do wzruszenia ramionami, pokroju Mulan, ale też znacznie więcej jest tych spektakularnych sukcesów, jak Król Lew, Aladyn czy Piękna i Bestia, które zdołały przebić barierę miliarda dolarów globalnych wpływów. Wspomniany Lilo & Stitch jest na dobrej drodze, by rozbić bank. Teraz do wyścigu dołącza DreamWorks. Jak wytresował tego smoka? Poprawnie, ale nie zieje on już ogniem.

Poprawnie, ale bez ognia

To w branży rzadkość, że za remake filmu bierze się twórca oryginału. Poprawianie i ulepszanie własnej wizji nigdy nie jest łatwe, dlatego materiał zwykle oddawany jest w ręce kogoś innego, dysponującego nową energią. Jednocześnie jest to całkiem dobry znak, sugerujący, że projekt nie powstał tylko po to, by monetyzować markę, ale ma za sobą przynajmniej odrobinę autorskiej pasji. Warto przypomnieć, że animowane Jak wytresować smoka było ogromnym sukcesem – nie tylko kasowym, ale i artystycznym. Film zdobył rzesze fanów, doczekał się dwóch kontynuacji i serialu. W efekcie seria na stałe wpisała się w popkulturę jako jedna z najlepszych animacji o smokach… i nie tylko. Czy nowa, aktorska wersja miała sens? Cóż, na papierze – może i tak. To film, do którego na pewno przekonani byli księgowi z Hollywood, bo już na starcie zapewniał duże zainteresowanie. Choć smoki zawsze dobrze wyglądają na dużym ekranie, to już zamiana kreskówkowego uroku na „żywe mięso” bywa ryzykowna. Wyniki pewnie będą się zgadzać, ale mam uwagi co do artystycznego sensu tego przedsięwzięcia.

Dean DeBlois to nie jedyny powrót po latach. W obsadzie znalazł się Gerard Butler, który ponownie wcielił się w postać Stoicka Ważkiego, ojca głównego bohatera, Czkawki. Butler, który użyczał głosu tej postaci w animowanej wersji, teraz wchodzi w jej buty za sprawą charakteryzacji. Radzi sobie dobrze, zwłaszcza pod względem oddania trudu relacji z synem. To jeden z głównych wątków tego filmu. Castingowym strzałem w dziesiątkę okazał się Mason Thames jako Czkawka, który niesie tę historię na swych wiotkich barkach. Jego postać staje przed wielkim wyzwaniem – musi udowodnić swoją wartość, urosnąć w oczach ojca i społeczeństwa, i zrobić to jednocześnie w zgodzie z własnym sumieniem i naturą. A ta podpowiada mu, że zabijanie innych stworzeń tylko dlatego, że wyglądają strasznie, nie jest mądre. Czkawka woli je okiełznać.

Dean DeBlois wraca do własnego dzieła

Historia kinowych smoków zatacza tym filmem koło. Wcześniej było głównie przerażającymi bestia (i raczej się to nie zmieniło). Ale był taki film jak Ostatni smok z 1996 roku, w którym człowiek także wchodzi w relację z bestią, a wszystko to jest skąpane w klimacie legend arturiańskich. W XXI wieku te smocze mity postanowiono przetworzyć na potrzeby animacji, która jest teraz odnawiana, zachowując nieco bardziej poważny ton. To, co czerpiemy z tej historii, pozostaje jednak niezmienne. Film pokazuje, że w konfrontacji z potworem zło i strach są konstruktem ludzkim, a nie obiektywną cechą natury. Zło jest więc etykietą nadawaną zjawisku lub istocie, której człowiek się boi, lub której nie zna bądź nie rozumie.