Sukces Baldur’s Gate 3 zostanie źle zrozumiany? Twórca Dragon Age ostrzega

Oto nadzieja: [sukces Baldur’s Gate 3] pokazuje każdej firmie, która ma IP takie jak Dragon Age lub inne dobre RPG, co jest możliwe, gdy naprawdę zainwestuje się w ten gatunek. Nie trzeba mówić: „musimy trafić do fanów akcji, zwiększyć masową atrakcyjność”. RPG nie są niszowe i nerdowskie z definicji. Jeśli postawisz na to, co RPG robi dobrze, gracze się pojawią – to trochę jak metoda „Field of Dreams” w tworzeniu gier.

Były deweloper BioWare, David Gaider, który pracował nad scenariuszem do Dragon Age’a, ponownie wypowiedział się o Baldur’s Gate 3. Niedawno twórca jednej z najważniejszych serii RPG-ów fantasy pochwalił nie tylko dzieło Larian Studios, ale również Clair Obscur: Expedition 33, jako przykłady gier, które ratują gatunek fabularnych gier. Jednak Gaider uważa, że sukces Baldur’s Gate 3 może przyczynić się do wyciągnięcia złych wniosków przez wydawców, co utrudni pracę wielu deweloperom.

Mimo to Gaider pozostaje sceptyczny co do tego, czy duzi wydawcy wyciągną z tego właściwe wnioski. Jego obawy dotyczą nie tylko oczekiwań, ale też ograniczeń, jakie mogą zostać narzucone deweloperom.

Obawiam się, że zamiast inspirować, to raczej pojawi się żądanie: „chcemy wyników jak Baldur’s Gate 3”, na co deweloper odpowie: „OK, ale potrzebuję X i Y zasobów”, a wydawca spyta: „czy da się to zrobić przy połowie tych zasobów?”. Oczywiście deweloper powie „tak”, ale prawda jest taka, że to tak nie działa.

Według Gaidera, nie chodzi o kopiowanie pojedynczych elementów, a o zrozumienie podejścia, jakie Larian zastosował przy tworzeniu Baldur’s Gate 3: