Sucker Punch przerywa milczenie. Twórcy Ghost of Yotei skomentowali zwolnienie pracowniczki po kontrowersyjnym wpisie

Studio Sucker Punch, odpowiedzialne za nadchodzące Ghost of Yotei, odniosło się do głośnej sprawy zwolnienia swojej wieloletniej pracowniczki. Decyzja o zakończeniu współpracy z artystką Drew Harrison wywołała w branży szeroką dyskusję na temat granic wolności słowa oraz odpowiedzialności twórców gier w mediach społecznościowych.
W osobnym wpisie Harrison napisała, że decyzja pracodawcy nie złamała jej przekonań i gotowa byłaby powtórzyć swoje działania:
Jeśli sprzeciw wobec faszyzmu kosztował mnie wymarzoną pracę, którą miałam przez dziesięć lat, zrobiłabym to ponownie, sto razy mocniej – stwierdziła w oświadczeniu.
Do tej pory zarówno Sony, jak i Sucker Punch nie komentowały sprawy. To doprowadziło do utrzymania bojkotu Ghost of Yotei przez część graczy, którzy domagali się od studia jakiegokolwiek oświadczenia w tej sprawie. Sytuacja zmieniła się w rozmowie z serwisem Game File, podczas której współzałożyciel studia Brian Fleming zdecydował się otwarcie odnieść do całego zamieszania.
Fakty są zgodne z prawdą - potwierdził Fleming.
Następnie wyjaśnił, że zespół Sucker Punch zajmuje jednoznaczne stanowisko wobec żartów dotyczących przemocy i śmierci:
Drew nie jest już naszą pracowniczką. Myślę, że jako studio jesteśmy zgodni co do tego, że świętowanie albo bagatelizowanie czyjejś śmierci jest dla nas punktem granicznym. Potępiamy to bez żadnych wątpliwości. To jest nasze stanowisko i w tym miejscu się znajdujemy - zaznaczył Fleming.
Dziennikarz zapytał również o to, jak studio wyważyło decyzję pomiędzy jednym wpisem a dziesięcioletnią karierą Harrison. Na to pytanie nie udzielono już odpowiedzi. Obecny podczas wywiadu przedstawiciel Sony zaznaczył jedynie, że firma nie zamierza szerzej komentować sprawy.
