Sucker Punch przerywa milczenie. Twórcy Ghost of Yotei skomentowali zwolnienie pracowniczki po kontrowersyjnym wpisie

Studio Sucker Punch, odpowiedzialne za nadchodzące Ghost of Yotei, odniosło się do głośnej sprawy zwolnienia swojej wieloletniej pracowniczki. Decyzja o zakończeniu współpracy z artystką Drew Harrison wywołała w branży szeroką dyskusję na temat granic wolności słowa oraz odpowiedzialności twórców gier w mediach społecznościowych.

Ghost of Yotei – Sucker Punch odniosło się do głośnego zwolnienia pracowniczki

Cała sprawa zaczęła się 10 września, kiedy w stanie Utah doszło do zamachu na znanego politycznego aktywistę Charliego Kirka. Wkrótce po tym wydarzeniu Harrison zamieściła w serwisie BlueSky ironiczny komentarz, w którym nawiązała do postaci z serii gier Nintendo. Jej wpis został odebrany jako niestosowny i błyskawicznie zgłoszony zarówno Sony, jak i do samego Sucker Punch. Niedługo później artystka poinformowała, że straciła posadę, którą zajmowała przez ostatnią dekadę.