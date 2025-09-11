Kontrowersyjny wpis deweloperki Ghost of Yotei po śmierci Charliego Kirka. Inny twórca stracił pracę przez skandaliczny post

Niektórzy w bezpardonowy sposób skomentowali śmierć prawicowego aktywisty w mediach społecznościowych.

Wczoraj doszło do śmiertelnego zamachu na znanego amerykańskiego aktywistę Charliego Kirka podczas jego wystąpienia na uniwersytecie w stanie Utah. Chociaż wielu jego politycznych i światopoglądowych przeciwników wyrażało swój żal i wsparcie dla rodziny ofiary, w tym dwóch osieroconych córek, to znalazły się również takie osoby, które swoimi wpisami w mediach społecznościowych wywołały niemałe kontrowersje, a niektóre z nich doprowadziły do poważnych konsekwencji. Deweloperka Ghost of Yotei wywołała kontrowersje swoim wpisem po śmierci prawicowego aktywisty W sieci szczególnie głośnym echem odbił się wpis Drew Harrison, starszej artystki pracującej przy tworzeniu postaci w studiu Sucker Punch, znanym z Ghost of Tsushima oraz nadchodzącej gry Ghost of Yotei, której premiera zaplanowana jest na 2 października. Harrison opublikowała na platformie Bluesky kontrowersyjny komentarz, który wielu odebrało jako celebrację zamachu na Kirka:

Mam nadzieję, że zamachowiec ma na imię Mario, żeby Luigi wiedział, że jego brat go wspiera. Kolejne wypowiedzi artystki, również utrzymane w prześmiewczym tonie, zostały udostępnione i polubione przez innych twórców, w tym osoby pracujące w studiach Bungie, The Coalition oraz kolegów z Sucker Punch. Na Harrison spadła obecnie fala krytyki, a w mediach społecznościowych toczy się debata na temat standardów etycznych w branży gier oraz granic wolności wypowiedzi. Niektórzy wprost nawołują do bojkotu Ghost of Yotei, którego embargo na recenzje spada już 25 września. Burza nie ominęła również środowiska komiksowego. DC Comics zdecydowało się na natychmiastowe zakończenie nowej serii Red Hood po tym, jak jej transpłciowa scenarzystka, Gretchen Felker-Martin, również zamieściła w sieci skrajnie obraźliwe komentarze na temat Kirka, jeszcze zanim potwierdzono jego śmierć. Myśli i modlitwy, ty nazistowska suko. Mam nadzieję, że kuli nic nie jest po kontakcie z Charliem Kirkiem.

GramTV przedstawia:

Debiutancki numer serii ukazał się zaledwie dzień wcześniej, jednak wydawnictwo postanowiło natychmiast odwołać zapowiedziane kolejne dwa zeszyty. Jak podano w oświadczeniu dla sprzedawców, DC Comics wycofa wszystkie zamówienia i zwróci środki za sprzedane egzemplarze pierwszego numeru. W DC Comics przykładamy ogromną wagę do naszych twórców i społeczności, jednocześnie podkreślając prawo do pokojowego wyrażania osobistych opinii. Publikowanie treści, które można odebrać jako promowanie wrogości lub przemocy, jest niezgodne z naszymi zasadami postępowania – czytamy w oświadczeniu wydawnictwa. Nie wiadomo, czy DC zdecyduje się w przyszłości wznowić serię z nowym zespołem twórców. Wszystko wskazuje jednak na to, że kariera Felker-Martin w uniwersum DC dobiegła końca.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.