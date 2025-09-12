Deweloperka z Sucker Punch straciła pracę „marzeń” po wpisach o Charliem Kirku. Mimo to gracze nadal bojkotują Ghost of Yotei

Według doniesień, zespół opuściła starsza artystka postaci, Drew Harrison, która miała zostać zwolniona po tym, jak opublikowała w sieci kontrowersyjne komentarze dotyczące niedawnej śmierci amerykańskiego aktywisty Charliego Kirka. Kirk został zastrzelony podczas wydarzenia w stanie Utah, a sprawca wciąż nie został zatrzymany.

Sucker Punch przygotowuje się obecnie do premiery swojego najnowszego tytułu Ghost of Yotei, który ma zadebiutować już na początku października. Zamiast jednak cieszyć się zbliżającą premierą gry, firma znalazła się w centrum medialnej burzy związanej z kontrowersyjnym wpisem jednej z ich byłych już pracownic.

Było to odniesienie do sprawy Luigi’ego Mangione, oskarżonego w ubiegłym roku o zastrzelenie dyrektora generalnego UnitedHealthcare, Briana Thompsona. Gracze szybko zwrócili uwagę na ironiczny i prowokacyjny ton wypowiedzi artystki, co wzbudziło ogromną falę krytyki w stronę Harrison, jak i samego studia Sucker Punch.

Mam nadzieję, że strzelec nazywa się Mario, żeby Luigi wiedział, że jego brat go wspiera.

Kilka godzin później Harrison zamieściła kolejny wpis, w którym odniosła się do swojego rzekomego zwolnienia:

Jeśli sprzeciw wobec faszyzmu kosztował mnie wymarzoną pracę, którą wykonywałam przez 10 lat, zrobiłabym to ponownie, sto razy silniej.

Na jej profilu w serwisie LinkedIn pojawiła się już aktualizacja, według której jej pełnoetatowa praca w Sucker Punch zakończyła się we wrześniu 2025 roku. Studio ani firma Sony, właściciel Sucker Punch, nie odniosły się jeszcze publicznie do całej sytuacji. Nie ma też oficjalnego potwierdzenia, że jej odejście jest bezpośrednio związane z opublikowanymi w sieci komentarzami, choć zbieżność czasowa jest uderzająca.

Ten ruch ze strony Sucker Punch nie zniechęcił niektórych graczy do bojkotu Ghost of Yotei. Uważają, że studio powinno wydać w tej sprawie oświadczenie. Inni wskazują, że kontrowersyjny post Harrison polubiła inna pracownica Sucker Punch, czyli Kelly Snyder, pracująca w studiu jako starsza producentka. Dla tych graczy to jasny sygnał, że przy Ghost of Yotei pracowało więcej osób, które cieszą się lub żartują ze śmierci człowieka.

Warto również wspomnieć, że już wcześniej w podobnych okolicznościach pracę straciła transpłciowa scenarzystka Gretchen Felker-Martin, pracująca nad nową serią komiksów Red Hood dla DC Comics. Wydawnictwo szybko odcięło się od swojej pracowniczki, anulując planowaną serię i wycofując ze sprzedaży dotychczasowy nakład.