Zaloguj się lub Zarejestruj

Harvey Weinstein dostał właśnie nieoczekiwane wsparcie. Od aktorki

Jakub Piwoński
2025/12/09 14:30
0
0

Cieszący się złą sławą producent filmowy najwyraźniej nie jest już tak źle pamiętany.

Harvey Weinstein, od 2021 roku odbywający karę więzienia za gwałt i molestowanie seksualne, doczekał się zaskakującego głosu wsparcia. Nie od komentatorów kontrowersji czy krytyków ruchu #MeToo, lecz od jednej z najbardziej szanowanych brytyjskich aktorek – Judi Dench. Jej słowa wywołały w ostatnich dniach spore poruszenie.

Zakochany Szekspir
Zakochany Szekspir

Judi Dench i jej nieco inne spojrzenie na postać kontrowersyjnego producenta

Dench, która w 2017 roku stanowczo potępiła czyny Weinsteina jako „przerażające”, teraz złagodziła swoje stanowisko. Aktorka przyznała, że choć nie miała pojęcia o jego zachowaniach, uważa, iż Hollywoodzki producent „zapłacił już wystarczająco wysoką cenę”. W rozmowie z The Radio Times stwierdziła:

Nie wiem, dla mnie to osobista sprawa — wybaczenie […] Widziałem fragment filmu, na którym Harvey chodzi o dwóch laskach i pomyślałem: ‘No cóż […] znałem Harveya, znałem go dobrze i pracowałem z nim, ale nie miałem z tym żadnego doświadczenia — na szczęście dla mnie’.

GramTV przedstawia:

Dench przez lata intensywnie współpracowała z Weinsteinem – od Zakochanego Szekspira, przez Czekoladę, po Tajemnicę Filomeny. Produkcje Miramaxu i The Weinstein Company wielokrotnie przynosiły jej nominacje i statuetki, a sam producent był jedną z osób, które pchnęły jej karierę na nowe tory.

Choć niewiele osób podziela jej opinię, pojedyncze głosy o „zbyt surowym wyroku” się zdarzają. Jeden z prawników, do którego zwrócono się o komentarz, stanowczo jednak odrzucił te teorie: „Wcale nie przesadzone. Były one proporcjonalne do liczby i wagi zarzucanych przestępstw.”. Głosy są jednak różne, zwłaszcza, że minęło już sporo czasu od czynów, których producent się dopuścił. Weinstein, dziś 73-letni, wciąż czeka na ostateczne rozstrzygnięcia w Nowym Jorku i Kalifornii. Łączne wyroki mogą sprawić, że resztę życia spędzi za kratami.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/8/bor2tjuobww1hos5sxp6i1kyd058qs

Tagi:

Popkultura
kontrowersje
producent
aktorka
Judi Dench
Harvey Weinstein
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112