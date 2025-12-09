Harvey Weinstein dostał właśnie nieoczekiwane wsparcie. Od aktorki

Cieszący się złą sławą producent filmowy najwyraźniej nie jest już tak źle pamiętany.
Harvey Weinstein, od 2021 roku odbywający karę więzienia za gwałt i molestowanie seksualne, doczekał się zaskakującego głosu wsparcia. Nie od komentatorów kontrowersji czy krytyków ruchu #MeToo, lecz od jednej z najbardziej szanowanych brytyjskich aktorek – Judi Dench. Jej słowa wywołały w ostatnich dniach spore poruszenie.
Judi Dench i jej nieco inne spojrzenie na postać kontrowersyjnego producenta
Dench, która w 2017 roku stanowczo potępiła czyny Weinsteina jako „przerażające”, teraz złagodziła swoje stanowisko. Aktorka przyznała, że choć nie miała pojęcia o jego zachowaniach, uważa, iż Hollywoodzki producent „zapłacił już wystarczająco wysoką cenę”. W rozmowie z The Radio Times stwierdziła:
Nie wiem, dla mnie to osobista sprawa — wybaczenie […] Widziałem fragment filmu, na którym Harvey chodzi o dwóch laskach i pomyślałem: ‘No cóż […] znałem Harveya, znałem go dobrze i pracowałem z nim, ale nie miałem z tym żadnego doświadczenia — na szczęście dla mnie’.
Dench przez lata intensywnie współpracowała z Weinsteinem – od Zakochanego Szekspira, przez Czekoladę, po Tajemnicę Filomeny. Produkcje Miramaxu i The Weinstein Company wielokrotnie przynosiły jej nominacje i statuetki, a sam producent był jedną z osób, które pchnęły jej karierę na nowe tory.
Choć niewiele osób podziela jej opinię, pojedyncze głosy o „zbyt surowym wyroku” się zdarzają. Jeden z prawników, do którego zwrócono się o komentarz, stanowczo jednak odrzucił te teorie: „Wcale nie przesadzone. Były one proporcjonalne do liczby i wagi zarzucanych przestępstw.”. Głosy są jednak różne, zwłaszcza, że minęło już sporo czasu od czynów, których producent się dopuścił.Weinstein, dziś 73-letni, wciąż czeka na ostateczne rozstrzygnięcia w Nowym Jorku i Kalifornii. Łączne wyroki mogą sprawić, że resztę życia spędzi za kratami.
