Subnautica 2 potrzebowała zaledwie 12 godzin, by osiągnąć kolejny sukces

Subnautica 2 błyskawicznie przekroczyła próg miliona sprzedanych egzemplarzy. Okazuje się jednak, że był to zaledwie początek. Deweloperzy ze studia Unknown Worlds Entertainment poinformowali bowiem, że ich gra potrzebowała zaledwie 12 godzin, by osiągnąć kolejny kamień milowy.

Subnautica 2 z kolejnym milionem graczy. Twórcy ujawniają plany rozwoju gry

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Subnautica 2 przekroczyła już 2 miliony egzemplarzy (dzięki Gematsu). Jak wspomnieliśmy wyżej, wynik ten udało się osiągnąć w zaledwie 12 godzin od premiery. To jednak nie koniec ważnych wieści na temat produkcji studia Unknown Worlds Entertainment.