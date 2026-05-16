Subnautica 2 potrzebowała zaledwie 12 godzin, by osiągnąć kolejny sukces

Mikołaj Ciesielski
2026/05/16 13:00
Unknown Worlds Entertainment ujawniło też plany rozwoju swojej produkcji.

Subnautica 2 błyskawicznie przekroczyła próg miliona sprzedanych egzemplarzy. Okazuje się jednak, że był to zaledwie początek. Deweloperzy ze studia Unknown Worlds Entertainment poinformowali bowiem, że ich gra potrzebowała zaledwie 12 godzin, by osiągnąć kolejny kamień milowy.

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Subnautica 2 przekroczyła już 2 miliony egzemplarzy (dzięki Gematsu). Jak wspomnieliśmy wyżej, wynik ten udało się osiągnąć w zaledwie 12 godzin od premiery. To jednak nie koniec ważnych wieści na temat produkcji studia Unknown Worlds Entertainment.

Twórcy Subnautica 2 podzielili się bowiem planami rozwoju gry. Deweloperzy podkreślają, że ich głównym celem jest „zapewnienie regularnych aktualizacji”. Okazuje się jednak, że nie wszystkie patche będą wyglądały dokładnie tak samo.

Aktualizacje będą miały różny charakter – od ukierunkowanych ulepszeń dotyczących systemów i mniejszych funkcji, przez poprawki wprowadzane w razie potrzeby, aż po większe rozszerzenia. W związku z tym, przygotowując się do kolejnej dużej aktualizacji, która rozszerzy świat, biomy, stworzenia, zasoby, narzędzia i pojazdy oraz przedstawi kolejny rozdział historii, planujemy w międzyczasie dodać kilka aktualizacji wprowadzających ulepszenia – informuje Unknown Worlds Entertainment.

W pierwszej aktualizacji pojawi się „kilka świetnych poprawek zwiększających komfort gry”. W kolejnym patchu udostępnione zostaną natomiast „pewne ulepszenia i dodatki” dla trybu kooperacji. Na dole wiadomości znajdziecie infografikę przedstawiającą plan działania deweloperów ze studia Unknown Worlds Entertainment.

Ten plan działania może ulec zmianie lub korekcie. Chcemy usłyszeć od Was, naszej społeczności, na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas tworzenia Subnautica 2. Opinie społeczności są kluczowe dla kształtowania gry w trakcie wczesnego dostępu! – dodają twórcy.

Na koniec przypomnijmy, że Subnautica 2 dostępna jest obecnie wyłącznie na PC i Xbox Series X/S. Wspomniana produkcja trafiła w tym tygodniu również w ręce wszystkich abonentów PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate. Zainteresowanych zachęcamy również do lektury: Subnautica 2 - wrażenia z wczesnego dostępu. Do pełnej wersji jeszcze daleka droga.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/05/subnautica-2-early-access-sales-top-two-million-in-12-hours

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

