Windrose osiąga „ogromny kamień milowy”. Wyniki sprzedaży mówią same za siebie

Mikołaj Ciesielski
2026/05/16 09:30
„To wszystko dzięki wam. Jesteście prawdziwymi legendami, kapitanowie!”

Już pod koniec kwietnia twórcy Windrose przedstawili plany rozwoju gry po jej świetnym debiucie. W tym tygodniu deweloperzy pochwalili się natomiast „ogromnym kamieniem milowym” osiągniętym przez wspomnianą produkcję. Okazuje się bowiem, że produkcja studia Kraken Express cieszy się dużym zainteresowaniem wśród graczy.

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Windrose przekroczyła już 2 miliony egzemplarzy. Kraken Express zapowiada, że „ten kamień milowy to nowy początek”, zarówno dla samego studia oraz gry, jak i dla budowanej wspólnie z fanami społeczności. Jednocześnie deweloperzy zapewniają, że będą „nadal ciężko pracować, aby ta przygoda była miejscem, do którego zawsze chce się wracać”.

Kiedy po raz pierwszy wypłynęliśmy w morze, mogliśmy jedynie mieć nadzieję, że nasza gra zgromadzi tak zaangażowaną i pełną pasji społeczność. Widzieć, jak odkrywacie morza, dzielicie się swoimi historiami, tworzycie materiały, zgłaszacie błędy i wspieracie nas na każdym kroku – to dla nas coś więcej, niż potrafimy wyrazić słowami. Każdy zrzut ekranu, każdy stream, każda recenzja, każdy raport błędu i każde dobre słowo pomogły uczynić tę przygodę czymś naprawdę wyjątkowym. To dzięki wam Archipelag tętni życiem – czytamy w komunikacie twórców.

Deweloperzy zapowiedzieli również, że „wkrótce” planują opublikować aktualizację, która wyeliminuje „najczęściej zgłaszane problemy”. Następnie twórcy zajmą się przygotowywaniem kolejnego, dużego patcha. Jego zakres oraz zawartość są wciąż omawiane wewnątrz zespołu, dlatego gracze zainteresowani szczegółami muszą uzbroić się w cierpliwość.

Na koniec przypomnijmy, że Windrose zadebiutowało we wczesnym dostępie na Steam w połowie kwietnia 2026 roku. Obecnie gra dostępna jest wyłącznie na komputerach osobistych. Kraken Express przewiduje, że pełna wersja pojawi się 1,5 do 2,5 roku po debiucie w Early Access.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/3041230/view/666113645632029125

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

dariuszp
Dzisiaj 09:42

Po prostu nie ma relatywnie nowych, klasycznych gier o piratach. Windrose daleko do ideału ale to jedna z najlepszych gier jakie mamy. A mamy ich niewiele. 




