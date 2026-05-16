Windrose osiąga „ogromny kamień milowy”. Wyniki sprzedaży mówią same za siebie

Już pod koniec kwietnia twórcy Windrose przedstawili plany rozwoju gry po jej świetnym debiucie. W tym tygodniu deweloperzy pochwalili się natomiast „ogromnym kamieniem milowym” osiągniętym przez wspomnianą produkcję. Okazuje się bowiem, że produkcja studia Kraken Express cieszy się dużym zainteresowaniem wśród graczy.

Twórcy Windrose chwalą się sukcesem. Ujawniono nowe wyniki sprzedaży

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Windrose przekroczyła już 2 miliony egzemplarzy. Kraken Express zapowiada, że „ten kamień milowy to nowy początek”, zarówno dla samego studia oraz gry, jak i dla budowanej wspólnie z fanami społeczności. Jednocześnie deweloperzy zapewniają, że będą „nadal ciężko pracować, aby ta przygoda była miejscem, do którego zawsze chce się wracać”.