Jedna z najlepiej ocenianych strzelanek na Steamie zdrożeje po 5 latach Early Access. Teraz mamy ostatnią szansę

Twórcy ULTRAKILL zapowiedzieli podwyżkę ceny gry po najnowszej aktualizacji Layer 8: Fraud. Zanim jednak do tego dojdzie, brutalny retro FPS otrzymał ostatnią promocję w obecnej cenie.
ULTRAKILL – Layer 8: Fraud i podwyżka ceny
Deweloperzy poinformowali, że obecna wyprzedaż na Steamie potrwa do 18 maja i będzie ostatnią okazją do kupienia gry taniej przed planowaną zmianą ceny. Według autorów podwyżka ma odzwierciedlać ogrom nowej zawartości dodanej przez ostatnie lata w Early Access. Studio przypomina, że od 2022 roku gra otrzymała między innymi aktualizacje P-2, Layer 7, ULTRA REVAMP oraz świeżo wydane Layer 8: Fraud.
Najnowszy update jest uznawany za jedną z największych aktualizacji w historii gry. Wprowadza nowe poziomy inspirowane zaburzoną architekturą rodem z filmu Incepcja, a także przebudowane zachowania przeciwników dostosowane do systemu portali. Twórcy przyznali, że konieczne było nawet przepisywanie działania wrogów, aby mogli poprawnie funkcjonować w nowych lokacjach.
ULTRAKILL od pięciu lat pozostaje we wczesnym dostępie, ale mimo tego zebrał już ponad 140 tysięcy recenzji na Steamie, utrzymując niemal perfekcyjne oceny użytkowników.
ULTRAKILL to dynamiczna, niezwykle brutalna strzelanka FPS w starym stylu, łącząca w sobie elementy klasycznych strzelanek, takich jak Quake, współczesnych tytułów, takich jak Doom (2016), oraz gier akcji z bohaterami, takich jak Devil May Cry.
Ludzkość wyginęła, a jedynymi istotami pozostałymi na Ziemi są maszyny zasilane krwią.
Jednak teraz, gdy na powierzchni zaczyna brakować krwi...
Maszyny pędzą w głąb piekła w poszukiwaniu kolejnych zasobów.
Na ten moment twórcy nie ujawnili, jak bardzo wzrośnie cena ULTRAKILL po zakończeniu promocji. Wiadomo jedynie, że obecna przecena wynosi 30%.
