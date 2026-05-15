Jedna z najlepiej ocenianych strzelanek na Steamie zdrożeje po 5 latach Early Access. Teraz mamy ostatnią szansę

Deweloperzy poinformowali, że obecna wyprzedaż na Steamie potrwa do 18 maja i będzie ostatnią okazją do kupienia gry taniej przed planowaną zmianą ceny. Według autorów podwyżka ma odzwierciedlać ogrom nowej zawartości dodanej przez ostatnie lata w Early Access. Studio przypomina, że od 2022 roku gra otrzymała między innymi aktualizacje P-2, Layer 7, ULTRA REVAMP oraz świeżo wydane Layer 8: Fraud .

Twórcy ULTRAKILL zapowiedzieli podwyżkę ceny gry po najnowszej aktualizacji Layer 8: Fraud. Zanim jednak do tego dojdzie, brutalny retro FPS otrzymał ostatnią promocję w obecnej cenie.

Najnowszy update jest uznawany za jedną z największych aktualizacji w historii gry. Wprowadza nowe poziomy inspirowane zaburzoną architekturą rodem z filmu Incepcja, a także przebudowane zachowania przeciwników dostosowane do systemu portali. Twórcy przyznali, że konieczne było nawet przepisywanie działania wrogów, aby mogli poprawnie funkcjonować w nowych lokacjach.

ULTRAKILL od pięciu lat pozostaje we wczesnym dostępie, ale mimo tego zebrał już ponad 140 tysięcy recenzji na Steamie, utrzymując niemal perfekcyjne oceny użytkowników.