Subnautica 2 jak Hollow Knight: Silksong? Premiera wpływa na inne gry

Pierwszą ofiarą tej sytuacji było Outbound – survivalowa gra z otwartym światem, której twórcy przesunęli premierę z 14 maja na 11 maja. Decyzja miała pozwolić uniknąć zderzenia z debiutem Subnautica 2, które już teraz cieszy się ogromnym zainteresowaniem graczy i milionami zapisów na listach życzeń. Problem w tym, że nowa data Outbound kolidowała z premierą innego projektu – Farm to Table. To symulator zarządzania restauracją z elementami budowania bazy i rolnictwa, który pierwotnie miał zadebiutować właśnie 11 maja.
W efekcie twórca Farm to Table zdecydował się przyspieszyć premierę do 9 maja. Jak tłumaczy, chodziło o zapewnienie graczom spokojniejszego startu bez konieczności wyboru między kilkoma dużymi premierami w krótkim czasie.
Cała sytuacja przypomina wydarzenia związane z Hollow Knight: Silksong, które w przeszłości również wpływało na harmonogramy innych produkcji. Subnautica 2 zdaje się podążać podobną drogą, stając się jednym z najbardziej dominujących tytułów na platformie Valve jeszcze przed premierą.
Subnautica 2 to podwodna gra przygodowa z elementami survivalu, której akcja rozgrywa się na zupełnie nowym, obcym świecie. Jest to kolejny rozdział w uniwersum Subnautica, stworzony przez studio Unknown Worlds.
