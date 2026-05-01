Kolejna darmowa gra na Steam. Niepokojąca nowość, mająca premierę raptem pół roku temu w prezencie

Na dobre rozpoczęcie maja Steam rozdaje swoim użytkownikom następną darmową grę. Przez najbliższe kilka dni gracze mogą w ramach prezentu odebrać Overcome Your Fears – Caretaker. To niezależny psychologiczny horror w stylistyce VHS stworzony przez dewelopera znanego jako markuwaaaaa. Co ciekawe, to całkiem świeża produkcja, która debiutowała na platformie Valve zaledwie pół roku temu, a konkretniej 20 października 2025 roku. Tytuł może pochwalić się pozytywnymi opiniami od graczy, a teraz każdy chętny samodzielnie może sprawdzić ten tytuł, dodając go do swojego konta. Wszystkie szczegóły promocji znajdziecie poniżej.

Overcome Your Fears to psychologiczny horror atmosferyczny, który zanurza cię w świecie nieznanego. W tej grze poznajesz historię Steve'a Jacksona, 19-letniego chłopaka, który zgadza się na dorabianie jako opiekun domu przyjaciół, podczas gdy ci są na wakacjach. To, co zaczyna się jako zwykła przysługa, szybko przeradza się w mrożące krew w żyłach doświadczenie: w spokojnym miasteczku mają miejsce niepokojące wydarzenia. Steve jeszcze nie wie, że te dni odkryją mroczne tajemnice, a jego decyzje na zawsze zmienią bieg wydarzeń – czytamy w oficjalnym opisie gry. Kolejna gra PC za darmo na Steam Jeżeli chcecie odebrać darmowe Overcome Your Fears - Caretaker, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 7 maja do godziny 17:00 czasu polskiego.

GramTV przedstawia:

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.