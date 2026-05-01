Zaloguj się lub Zarejestruj

Trzeci sezon w Battlefield 6 i REDSEC tuż za rogiem. Twórcy ujawniają wszystkie szczegóły

Mikołaj Berlik
2026/05/01 11:20
0
0

Zobaczymy ogromną mapę i zmiany w mechanice broni.

Studio Battlefield Studios przedstawiło szczegóły sezonu numer trzy dla Battlefield 6 oraz trybu REDSEC. Aktualizacja trafi do gry 12 maja i wprowadzi nową mapę, zmiany w balansie oraz dodatkowe funkcje dla trybu battle royale.

Battlefield 6 – szczegóły 3. sezonu

Największą nowością będzie mapa Railway to Golmud, będąca odświeżoną wersją klasycznej lokacji z Battlefield 4. Nowa odsłona ma być aż czterokrotnie większa od Mirak Valley, co czyni ją największą mapą w Battlefield 6. Twórcy zapowiadają również zmiany w samej konstrukcji mapy, w tym dodatkowy silnik dla pociągu, który odegra istotną rolę podczas rozgrywki.

Sezon 3 przyniesie także zmiany w mechanice strzelania. Deweloperzy pracują nad poprawą spójności działania broni oraz czasu do zabicia przeciwnika (time-to-kill). Modyfikacje obejmą m.in. odrzut, który ma być bardziej przewidywalny niezależnie od używanego schematu sterowania.

Równolegle trwają testy ulepszeń netcode’u oraz rejestracji trafień. W Battlefield 6 mamy zobaczyć także poprawę widoczności żołnierzy na polu walki, co było jednym z częściej poruszanych tematów wśród społeczności. Zmiany obejmą również moździerze – od teraz nie będą regenerować amunicji, a ich skuteczność na dużych dystansach zostanie ograniczona.

GramTV przedstawia:

W kolejnych tygodniach nowego sezonu planowane są dalsze poprawki, w tym zmiany w działaniu pojazdów naziemnych oraz ulepszenia systemu oznaczeń. Przebudowany zostanie także interfejs playlist, który ma być bardziej przejrzysty i ograniczyć konieczność przewijania menu.

Gracze REDSEC otrzymają natomiast tryb rankingowy dla drużyn czteroosobowych, co ma zwiększyć poziom rywalizacji w battle royale.

Battlefield 6 oraz REDSEC dostępne są na PC, PS5 i Xbox Series X/S, a opisana zawartość trafi w nasze ręce już 12 maja.

Źródło:https://gamingbolt.com/battlefield-6-redsec-season-3-content-detailed-in-new-community-update

Tagi:

News
PC
multiplayer
strzelanka
Battlefield
PlayStation 5
Battlefield 6
Xbox Series X
Xbox Series S
battlefield studios
Battlefield REDSEC
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112