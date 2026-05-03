Subnautica 2 było tworzone bez pomocy sztucznej inteligencji. Twórcy uspokajają graczy

Konflikt z wydawcą i obawy fanów nie zaszkodzą premierze?
Niedawno ogłoszono, że Subnautica 2 zadebiutuje we wczesnym dostępie już 14 maja, co tylko podkręciło dyskusję wokół jednej z najbardziej wyczekiwanych gier 2026 roku. Wśród graczy pojawiły się jednak wątpliwości — czy wcześniejszy konflikt na linii deweloper–wydawca nie odbije się na jakości produkcji? I czy gra faktycznie będzie gotowa do gry w dniu premiery?
Subnautica 2 tworzona bez pomocy sztucznej inteligencji
Za kulisami nie brakowało napięć między studiem Unknown Worlds Entertainment a wydawcą Krafton. Jednym z punktów zapalnych było podejście do nowych technologii — wydawca otwarcie komunikował ambicje stania się firmą „AI-first”, podczas gdy sami twórcy nie chcieli iść w tym kierunku i stawiali na bardziej tradycyjny proces produkcji.
Twórcy postanowili więc rozwiać jedną z najczęściej powracających obaw — wykorzystanie sztucznej inteligencji w produkcji. W oficjalnych wypowiedziach podkreślono jasno: Subnautica 2 nie korzysta z generatywnego AI w żadnym zakresie.
Nie używamy generatywnej sztucznej inteligencji w ogóle.
Scott MacDonald ze studia Unknown Worlds powiedział też:
GramTV przedstawia:
Krafton w zasadzie powiedział: ‘Oto wszystkie narzędzia. Jeśli chcecie z nich korzystać, możecie’. (...) W przypadku tego projektu uznaliśmy, że to nam nie odpowiada.
Twórcy doprecyzowali też, że w grze obecne są jedynie klasyczne systemy AI, np. odpowiadające za zachowanie stworzeń, które są standardem w branży od lat. Nie mają one nic wspólnego z generatywnymi narzędziami, które w ostatnim czasie budzą tyle kontrowersji. Co więcej, decyzja o rezygnacji z takich rozwiązań była świadoma. Studio przyznało, że choć wydawca daje dostęp do nowych technologii, ich narzucenie mogłoby zaburzyć proces produkcji i negatywnie wpłynąć na końcowy efekt.
Po burzliwym okresie produkcji i licznych zawirowaniach wygląda na to, że projekt w końcu wychodzi na prostą. Teraz wszystko zależy od samej premiery — i od tego, czy Subnautica 2 spełni ogromne oczekiwania fanów, którzy czekali na ten tytuł latami.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!