Subnautica 2 było tworzone bez pomocy sztucznej inteligencji. Twórcy uspokajają graczy

Niedawno ogłoszono, że Subnautica 2 zadebiutuje we wczesnym dostępie już 14 maja, co tylko podkręciło dyskusję wokół jednej z najbardziej wyczekiwanych gier 2026 roku. Wśród graczy pojawiły się jednak wątpliwości — czy wcześniejszy konflikt na linii deweloper–wydawca nie odbije się na jakości produkcji? I czy gra faktycznie będzie gotowa do gry w dniu premiery?

Subnautica 2 tworzona bez pomocy sztucznej inteligencji

Za kulisami nie brakowało napięć między studiem Unknown Worlds Entertainment a wydawcą Krafton. Jednym z punktów zapalnych było podejście do nowych technologii — wydawca otwarcie komunikował ambicje stania się firmą „AI-first”, podczas gdy sami twórcy nie chcieli iść w tym kierunku i stawiali na bardziej tradycyjny proces produkcji.