Cztery gry za darmo na Xbox. Ruszyła nowa odsłona Free Play Days

Microsoft uruchomił kolejną edycję Xbox Free Play Days, w ramach której gracze mogą bezpłatnie sprawdzić wybrane produkcje na konsolach Xbox. Tym razem oferta obejmuje cztery tytuły dostępne przez cały weekend.

Xbox Free Play Days – w co można zagrać za darmo?

W aktualnej rotacji znalazły się Predator: Hunting Grounds, Dragon Ball FighterZ, NBA Bounce oraz Railway Empire 2. Oferta obowiązuje od 30 kwietnia do 3 maja (do godziny 8:59 czasu polskiego). W tym czasie użytkownicy konsol Xbox One oraz Xbox Series X|S mogą pobrać i sprawdzić gry bez dodatkowych opłat.