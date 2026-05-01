Cztery gry za darmo na Xbox. Ruszyła nowa odsłona Free Play Days

W aktualnej rotacji znalazły się Predator: Hunting Grounds, Dragon Ball FighterZ, NBA Bounce oraz Railway Empire 2. Oferta obowiązuje od 30 kwietnia do 3 maja (do godziny 8:59 czasu polskiego). W tym czasie użytkownicy konsol Xbox One oraz Xbox Series X|S mogą pobrać i sprawdzić gry bez dodatkowych opłat.
Poluj lub stań się ofiarą w tej asymetrycznej strzelance wieloosobowej, w której człowiek mierzy się z Predatorem. Jako członek drużyny musisz wykonać misje, zanim Predator cię dopadnie. Możesz też wcielić się w rolę Predatora i polować na swoją ofiarę.
Gra DRAGON BALL FighterZ czerpie inspirację z tego, co sprawia, że seria DRAGON BALL jest tak popularna i uwielbiana: niekończących się, spektakularnych walk z udziałem wszechmocnych wojowników. Dzięki współpracy z firmą Arc System Works gra DRAGON BALL FighterZ oferuje najwyższej klasy grafikę anime oraz rozgrywkę walki, która jest łatwa do opanowania, ale trudna do osiągnięcia mistrzostwa.
Gotowy, by wyjść na boisko ze swoją ulubioną drużyną? Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o grze w NBA albo chciałeś sprawdzić, jak to jest grać w drużynie przeciwnej, teraz masz taką możliwość! Drybluj, podawaj i wykonuj wsady, by wygrać w tej pełnej akcji grze koszykarskiej.
Wsiadajcie do ekspresu do bogactwa i sławy w grze Railway Empire 2! Wciel się w rolę sprytnego przedsiębiorcy, przejmij małą firmę kolejową na początku XIX wieku i spraw, by Twoje lokomotywy parowe stały się siłą napędową gospodarki. Rozbuduj swoją firmę, aż stanie się największym przedsiębiorstwem kolejowym na kontynencie, i przechytrz konkurencję, łącząc miasta i firmy dzięki stale rozbudowywanej sieci linii kolejowych, mostów i tuneli
Warto zaznaczyć, że w przypadku Dragon Ball FighterZ nie jest wymagana aktywna subskrypcja Xbox Game Pass Essential.
