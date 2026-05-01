Jedna z najbardziej wyczekiwanych gier 2026 w końcu z datą premiery. Debiut już niebawem - także na Xbox Game Pass

Długo wyczekiwana Subnautica 2 w końcu doczekała się konkretów. Studio Unknown Worlds Entertainment ogłosiło, że gra trafi do wczesnego dostępu już 14 maja 2026 roku. To już oficjalne. Co ważne, premiera odbędzie się jednocześnie na PC oraz konsolach Xbox Series X/S.
Subnautica 2 – jest data premiery wczesnego dostępu
Nowy zwiastun potwierdził nie tylko datę, ale też pokazał fragmenty podwodnego świata, który — zgodnie z oczekiwaniami fanów — będzie równie piękny, co niebezpieczny. Produkcja od dłuższego czasu znajduje się w ścisłej czołówce najbardziej wyczekiwanych tytułów na Steamie, więc zainteresowanie startem early accessu może być ogromne.
Twórcy jasno zaznaczają jednak, że mówimy o wersji we wczesnym dostępie. Oznacza to, że gra nie będzie jeszcze ukończona — mogą pojawić się błędy, problemy z wydajnością czy brak części zawartości. W zamian gracze będą mogli śledzić rozwój projektu i mieć realny wpływ na jego ostateczny kształt. Subnautica 2 powstaje na silniku Unreal Engine 5 i ma stopniowo rozwijać się o nowe biomy, przedmioty oraz elementy fabularne. Studio planuje wspierać grę przez dłuższy czas — według obecnych założeń pełna wersja może pojawić się dopiero za 2–3 lata.
GramTV przedstawia:
Cena early accessu została ustalona na około 30 dolarów, a twórcy już zapowiadają, że wzrośnie wraz z premierą pełnej wersji. Dodatkowo zakup na Xboxie zapewni dostęp zarówno do wersji konsolowej, jak i pecetowej dzięki programowi Play Anywhere. To równa się z tym, że gra będzie dostępna na Xbox Game Pass.Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, majowy debiut może być jednym z najważniejszych momentów tego roku dla fanów gier survivalowych. Teraz pozostaje tylko sprawdzić, czy Subnautica 2 spełni ogromne oczekiwania, jakie narosły wokół tej produkcji.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!