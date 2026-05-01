Jedna z najbardziej wyczekiwanych gier 2026 w końcu z datą premiery. Debiut już niebawem - także na Xbox Game Pass

Długo wyczekiwana Subnautica 2 w końcu doczekała się konkretów. Studio Unknown Worlds Entertainment ogłosiło, że gra trafi do wczesnego dostępu już 14 maja 2026 roku. To już oficjalne. Co ważne, premiera odbędzie się jednocześnie na PC oraz konsolach Xbox Series X/S.

Subnautica 2 – jest data premiery wczesnego dostępu

Nowy zwiastun potwierdził nie tylko datę, ale też pokazał fragmenty podwodnego świata, który — zgodnie z oczekiwaniami fanów — będzie równie piękny, co niebezpieczny. Produkcja od dłuższego czasu znajduje się w ścisłej czołówce najbardziej wyczekiwanych tytułów na Steamie, więc zainteresowanie startem early accessu może być ogromne.