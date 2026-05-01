Diana z Pragmaty zapowiada datę premiery Onimusha: Way of the Sword

Mikołaj Berlik
2026/05/01 14:10
Capcom podgrzewa atmosferę

Capcom rozpoczął nietypową kampanię promocyjną Onimusha: Way of the Sword, sugerując rychłe ujawnienie daty premiery. W centrum wydarzeń znalazła się postać z innej gry wydawcy, co dodatkowo podsyciło zainteresowanie fanów.

Onimusha: Way of the Sword – teaser daty premiery

Na oficjalnym koncie Onimusha: Way of the Sword na X pojawiła się seria wpisów sugerujących nadchodzące ogłoszenie. W ramach tej akcji bohaterka Pragmata – Diana – „przejęła” profil, publikując nowe materiały i komentując je w charakterystyczny dla siebie sposób. W trakcie tej nietypowej prezentacji pokazano m.in. nowe zrzuty ekranu, prezentujące mroczne lokacje inspirowane XVII-wiecznym Kioto. W komunikacie nie zabrakło nawiązań do hakowania znanego z nowej strzelanki Capcomu.

Znalazłam w swoich plikach informację o dacie premiery gry o nazwie „Onimusha: Way of the Sword”. Pozwólcie, że ściągnę dla was ten moduł...

Właściwie to Hugh mówi, że już czas się zbierać, więc nie będę miał na to czasu! Aha, i ostatnio więcej ćwiczę japoński, więc pożegnam się z wami też po japońsku!

それでは皆さん、さようなら！

Najważniejsza informacja pojawiła się pod koniec akcji. Diana zasugerowała, że natrafiła na dane dotyczące daty premiery gry, jednak nie zdążyła ich w pełni odczytać. Wątek został przerwany przez drugą postać, co pozostawiło fanów bez konkretów, ale z wyraźną zapowiedzią nadchodzącego ogłoszenia. Choć szczegóły wciąż pozostają nieznane, wszystko wskazuje na to, że pełna data premiery Onimusha: Way of the Sword zostanie ujawniona w najbliższym czasie. Tym bardziej że gra była już wcześniej prezentowana, a nowy zwiastun pojawił się w marcu.

Onimusha: Way of the Sword zmierza na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://insider-gaming.com/onimusha-way-of-the-sword-release-date-announcement-teased-online/

