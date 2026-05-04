007 First Light bez generatywnego AI? Twórcy tłumaczą decyzję

Mikołaj Berlik
2026/05/04 11:00
Dyrektor gry mówi wprost o „utopii” i współczesnych zagrożeniach jako motywach fabularnych.

Studio IO Interactive potwierdziło, że 007 First Light powstaje bez wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji. Decyzja jest o tyle interesująca, że sama fabuła gry porusza temat AI i jego wpływu na współczesny świat.

007 First Light – AI jako temat, nie narzędzie

Dyrektor Rasmus Poulsen przyznał, że wątek sztucznej inteligencji naturalnie pojawia się w kontekście historii Bonda. Jak podkreślił, motyw „utopii” i jej zagrożeń od lat przewija się w tej marce, a nowa gra wpisuje się w te schematy, odnosząc je do aktualnych realiów. Jednocześnie deweloper jasno zaznaczył, że generatywne AI nie było wykorzystywane przy produkcji. Decyzja ta zapadła po szerokiej dyskusji wewnątrz studia, choć szczegóły nie zostały ujawnione. Twórcy podkreślają, że mimo tematyki związanej z technologią, sam proces tworzenia gry pozostał „tradycyjny”.

Nie, nie korzystaliśmy. W ramach tego projektu nie korzystaliśmy ze sztucznej inteligencji, a konkretnie z generatywnej sztucznej inteligencji. Uważam, że to szeroko zakrojona dyskusja – wolałbym nie zagłębiać się w szczegóły, bo to skomplikowana sprawa.

Nowa odsłona przygód agenta 007 przedstawi jego początki – od służby w Royal Navy po dołączenie do MI6. Bohater ma być bardziej impulsywny i niedoświadczony, ale jednocześnie idealistyczny. W trakcie kampanii spotka znane postacie, takie jak M czy Q, choć nie wszyscy będą przekonani do jego metod działania.

Premiera 007 First Light zaplanowana jest na 27 maja. Gra trafi na PC, PS5 i Xbox Series X/S, a wersja na Nintendo Switch 2 pojawi się później, latem.

Źródło:https://gamingbolt.com/007-first-light-doesnt-use-generative-ai-as-art-director-warns-to-beware-of-utopia

