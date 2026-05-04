007 First Light bez generatywnego AI? Twórcy tłumaczą decyzję

Studio IO Interactive potwierdziło, że 007 First Light powstaje bez wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji. Decyzja jest o tyle interesująca, że sama fabuła gry porusza temat AI i jego wpływu na współczesny świat.

007 First Light – AI jako temat, nie narzędzie

Dyrektor Rasmus Poulsen przyznał, że wątek sztucznej inteligencji naturalnie pojawia się w kontekście historii Bonda. Jak podkreślił, motyw „utopii” i jej zagrożeń od lat przewija się w tej marce, a nowa gra wpisuje się w te schematy, odnosząc je do aktualnych realiów. Jednocześnie deweloper jasno zaznaczył, że generatywne AI nie było wykorzystywane przy produkcji. Decyzja ta zapadła po szerokiej dyskusji wewnątrz studia, choć szczegóły nie zostały ujawnione. Twórcy podkreślają, że mimo tematyki związanej z technologią, sam proces tworzenia gry pozostał „tradycyjny”.