Destrukcja i bitwy na planetach. Total War: Warhammer 40,000 z pierwszymi konkretami

Mikołaj Berlik
2026/05/02 18:00
Creative Assembly prezentuje nowe elementy strategii.

Creative Assembly zaprezentowało nowe szczegóły dotyczące Total War: Warhammer 40,000 podczas transmisji Total War: SHOW & TELL. Pokaz skupił się na skali bitew, systemie zniszczeń oraz zmianach w strukturze kampanii.

Total War: Warhammer 40,000
Total War: Warhammer 40,000

Total War: Warhammer 40,000 – nowe informacje o grze

Jednym z kluczowych elementów zaprezentowanych przez twórców był system osłon, który odegra istotną rolę w trakcie starć. W realiach uniwersum Warhammera 40K dominują potyczki dystansowe, dlatego odpowiednie wykorzystanie terenu i zabudowań ma być kluczowe dla przetrwania jednostek. Nowością jest jednak możliwość niszczenia części otoczenia. Gracze będą mogli burzyć budynki, usuwać przeszkody terenowe, a nawet doprowadzać do zawalania konstrukcji na przeciwników. Twórcy podkreślają, że destrukcja nie obejmie wszystkich elementów mapy, ale została zaprojektowana tak, by realnie wpływać na taktykę i przebieg bitew.

Zaprezentowano także zmiany w kampanii. Zamiast klasycznych prowincji gracze będą podbijać całe planety, a systemy gwiezdne mają składać się z kilku zróżnicowanych światów. Każdy z nich będzie oferował inne warunki walki, od gęsto zabudowanych obszarów po bardziej otwarte tereny. Mapy bitew mają być większe i bardziej szczegółowe niż dotychczas. W pokazie można było zobaczyć rozległe lokacje pełne ruin, wraków statków kosmicznych oraz rozbudowanych fortyfikacji. Twórcy zapowiadają także bardziej złożone oblężenia i większą swobodę w rozmieszczaniu armii.

Wielokrotnie nagradzane połączenie strategii turowanej i kolosalnych bitew w czasie rzeczywistym z serii Total War przenosi się do mrocznego świata science-fantasy Warhammer 40,000.

W Erze Indomitus galaktyka płonie w ogniu niekończącej się wojny, a przetrwanie każdej duszy wisi na włosku. Przejmij dowództwo nad kultowymi frakcjami, dostosuj swoją machinę wojenną i weź udział w niszczycielskich bitwach, torując sobie krwawą ścieżkę wśród gwiazd.

Na razie Total War: Warhammer 40,000 nie ma daty premiery, jednak Creative Assembly zapowiada kolejne informacje już w czerwcu. Pierwszą zapowiedź gry zobaczyliśmy na ostatnim The Game Awards.

Mikołaj Berlik
