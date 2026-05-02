Destrukcja i bitwy na planetach. Total War: Warhammer 40,000 z pierwszymi konkretami

Jednym z kluczowych elementów zaprezentowanych przez twórców był system osłon, który odegra istotną rolę w trakcie starć. W realiach uniwersum Warhammera 40K dominują potyczki dystansowe, dlatego odpowiednie wykorzystanie terenu i zabudowań ma być kluczowe dla przetrwania jednostek. Nowością jest jednak możliwość niszczenia części otoczenia. Gracze będą mogli burzyć budynki, usuwać przeszkody terenowe, a nawet doprowadzać do zawalania konstrukcji na przeciwników. Twórcy podkreślają, że destrukcja nie obejmie wszystkich elementów mapy, ale została zaprojektowana tak, by realnie wpływać na taktykę i przebieg bitew.

Creative Assembly zaprezentowało nowe szczegóły dotyczące Total War: Warhammer 40,000 podczas transmisji Total War: SHOW & TELL. Pokaz skupił się na skali bitew, systemie zniszczeń oraz zmianach w strukturze kampanii.

Zaprezentowano także zmiany w kampanii. Zamiast klasycznych prowincji gracze będą podbijać całe planety, a systemy gwiezdne mają składać się z kilku zróżnicowanych światów. Każdy z nich będzie oferował inne warunki walki, od gęsto zabudowanych obszarów po bardziej otwarte tereny. Mapy bitew mają być większe i bardziej szczegółowe niż dotychczas. W pokazie można było zobaczyć rozległe lokacje pełne ruin, wraków statków kosmicznych oraz rozbudowanych fortyfikacji. Twórcy zapowiadają także bardziej złożone oblężenia i większą swobodę w rozmieszczaniu armii.