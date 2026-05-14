3 nowe gry do odebrania w Amazon Luna (Prime Gaming). Ubiegłoroczny tytuł poleca aż 96% graczy

Użytkownicy usługi Amazon Luna (dawne Prime Gaming) od dzisiaj mogą wzbogacić swoją bibliotekę cyfrowych gier o kolejne trzy darmowe produkcje. W ubiegłym tygodniu Amazon ujawnił oficjalną listę tytułów na maj i gracze otrzymali wtedy pierwsze produkcje, a wśród nich była Mafia II: Definitive Edition. Już za kilka godzin subskrybenci będą mogli odebrać następne warte uwagi gry.

Najważniejszą nowością w Amazon Luna w tym tygodniu jest Survival: Fountain of Youth. To survival z otwartym światem osadzony w XVI wieku, w którym gracz wciela się w rozbitka walczącego o przetrwanie na kilkunastu zróżnicowanych wyspach. Rozgrywka skupia się na zbieraniu zasobów, tworzeniu sprzętu oraz odkrywaniu tajemnicy legendarnej Fontanny Młodości. Pełna wersja gry ukazała się w 2024 roku i spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Na platformie Steam tytuł może pochwalić się 85% pozytywnych recenzji. Grę można dodać do konta za pośrednictwem Amazon Games.

Drugą pozycją jest 60 Minutes to Extinction: Escape Room, czyli pierwszoosobowa gra logiczna, w której trafiamy do bunkra z czasów zimnej wojny. Zadaniem gracza jest rozwiązanie serii wymagających zagadek opartych na analogowych urządzeniach i powstrzymanie nuklearnej katastrofy w ciągu zaledwie jednej godziny. Tytuł dostępny jest do odebrania w serwisie GOG.

Trzecią propozycją zostaje Lethal Honor: Order of the Apocalypse, czyli dynamiczny roguelite łączący elementy hack’n’slasha. Produkcja wyróżnia się charakterystyczną, komiksową oprawą graficzną inspirowaną między innymi twórczością Mike’a Mignoli. Co ciekawe, na Steam ten tytuł poleca aż 96% graczy. Trzeba jednak dodać, że liczba recenzji na platformie Valve nie jest zbyt duża i wynosi zaledwie 28 ocen. Gra dostępna jest za pośrednictwem Epic Games Store.

Amazon Luna – darmowe gry na maj 2026