Subnautica 2 wyciekła przed premierą. Twórcy ostrzegają graczy przed niekompletną wersją

Do sieci trafiły nieoficjalne wersje Subnautica 2 jeszcze przed startem wczesnego dostępu. Studio Unknown Worlds potwierdziło wyciek, jednocześnie ostrzegając, że udostępniane buildy są bardzo wczesnymi wersjami deweloperskimi i nie odzwierciedlają jakości finalnego produktu.
Subnautica 2 – wyciek przed premierą Early Access
W ostatnich godzinach w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się screeny oraz krótkie nagrania z Subnautica 2. Materiały sugerowały, że część osób uzyskała dostęp do gry jeszcze przed oficjalnym debiutem Early Access zaplanowanym na 14 maja. Unknown Worlds wydało już oświadczenie w tej sprawie. Deweloperzy potwierdzili, że w internecie rzeczywiście krążą nieautoryzowane buildy gry, jednak podkreślają, że są to „niekompletne wersje”, które nie prezentują pełnej zawartości ani docelowej jakości rozgrywki.
