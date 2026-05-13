Subnautica 2 wyciekła przed premierą. Twórcy ostrzegają graczy przed niekompletną wersją

Mikołaj Berlik
2026/05/13 17:00
Unknown Worlds potwierdza krążące w sieci buildy, ale podkreśla, że nie pokazują one finalnego stanu gry.

Do sieci trafiły nieoficjalne wersje Subnautica 2 jeszcze przed startem wczesnego dostępu. Studio Unknown Worlds potwierdziło wyciek, jednocześnie ostrzegając, że udostępniane buildy są bardzo wczesnymi wersjami deweloperskimi i nie odzwierciedlają jakości finalnego produktu.

Subnautica 2 – wyciek przed premierą Early Access

W ostatnich godzinach w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się screeny oraz krótkie nagrania z Subnautica 2. Materiały sugerowały, że część osób uzyskała dostęp do gry jeszcze przed oficjalnym debiutem Early Access zaplanowanym na 14 maja. Unknown Worlds wydało już oświadczenie w tej sprawie. Deweloperzy potwierdzili, że w internecie rzeczywiście krążą nieautoryzowane buildy gry, jednak podkreślają, że są to „niekompletne wersje”, które nie prezentują pełnej zawartości ani docelowej jakości rozgrywki.

Studio zaznacza również, że pliki pobierane z nieoficjalnych źródeł mogą być niestabilne i potencjalnie niebezpieczne. Według twórców część funkcji może działać nieprawidłowo lub być całkowicie niedostępna, a pełne doświadczenie wraz z aktualizacjami i trybem multiplayer będzie dostępne wyłącznie w oficjalnych wydaniach gry. Cała sytuacja pojawia się dosłownie dzień przed premierą Early Access na PC oraz Xbox Series X|S. Subnautica 2 pozostanie we wczesnym dostępie przez co najmniej dwa lata, a twórcy planują rozwijać projekt na podstawie opinii społeczności.

To kolejny głośny wyciek ostatnich dni. Wcześniej do sieci trafiły również materiały z Forza Horizon 6 oraz LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/survival/subnautica-2-leaks-early-unknown-worlds-confirms-but-those-builds-are-incomplete-development-versions-that-dont-reflect-the-full-game/

