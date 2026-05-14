ARC Raiders zwalnia z aktualizacjami. To koniec comiesięcznego contentu od Embark Studios

Mikołaj Berlik
2026/05/14 16:00
Twórcy potwierdzili dużą zmianę w modelu rozwoju gry.

Embark Studios opublikowało obszerne oświadczenie dotyczące przyszłości ARC Raiders. Deweloperzy przyznali, że utrzymywanie miesięcznego tempa aktualizacji okazało się zbyt obciążające dla zespołu, dlatego gra przejdzie na nowy model rozwoju oparty na dwóch dużych premierach contentowych rocznie.

ARC Raiders – Frozen Trail będzie największą aktualizacją od premiery

Pierwszą dużą aktualizacją w nowym systemie będzie „Frozen Trail”, które zadebiutuje w październiku. Embark zapowiada, że rozszerzenie ma znacząco zmienić sposób rozgrywki i jednocześnie otworzyć kolejny etap rozwoju produkcji. W aktualizacji pojawi się największa mapa w historii gry, zupełnie nowy region oraz dodatkowa operacja ARC z unikalnymi przeciwnikami. Deweloperzy planują również przebudowę systemu umiejętności, nowe bronie, przedmioty oraz rozwinięcie fabuły związanej z pochodzeniem maszyn ARC. Nie ma to polegać na pustym „dokładaniu kolejnych aktywności”, ale przebudowie fundamentów gry pod długoterminowy rozwój.

Decyzja pojawiła się po mieszanych reakcjach na aktualizację „Riven Tides”, która według części społeczności nie spełniła wcześniejszych obietnic twórców. Embark chce uniknąć podobnych sytuacji i skupić się na większych, bardziej dopracowanych dodatkach. Mimo wszystko, ARC Raiders nadal pozostanie grą live-service. Między dużymi aktualizacjami mają pojawiać się regularne poprawki balansu, wydarzenia, zmiany w sklepie oraz hotfixy.

Już w przyszłym tygodniu do gry trafi także nowy handlarz endgame’owy, który pojawi się w mieście Speranza. NPC zaoferuje rzadkie przedmioty, kosmetyki i dodatkowe miejsce w schowku w zamian za cenniejszy loot zdobywany podczas ekspedycji.

Przypomnijmy, że ARC Raiders znajduje się na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://insider-gaming.com/next-major-arc-raiders-update-october-embark-slow-down/

