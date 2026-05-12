Zaloguj się lub Zarejestruj

The Division 2 z dużą aktualizacją. Co przygotował nam Ubisoft?

Mikołaj Berlik
2026/05/12 20:00
0
0

Nowe misje, wydarzenia i wyjątkowy handlarz dla endgame’u trafiły do graczy

Tom Clancy's The Division 2 otrzymało kolejną dużą aktualizację. Massive Entertainment przygotowało nie tylko poprawki błędów, ale również nową zawartość dla graczy endgame’owych, świeżą misję Classified Assignment oraz specjalnego handlarza oferującego jeden z najcenniejszych lootów w całej grze.

The Division 2
The Division 2

The Division 2 – Prototype Gear i nowy vendor

To kolejny ważny krok dla The Division 2 w bardzo intensywnym roku. Produkcja niedawno świętowała 10-lecie serii, a twórcy już wcześniej zapowiedzieli dalszy rozwój gry, nowe tryby oraz kolejne aktualizacje sezonowe. Największą nowością aktualizacji jest pojawienie się Escalation Requisition Vendor. Nowy handlarz znajduje się w Base of Operations obok panelu Escalation i pozwala wymieniać specjalne tokeny na Prototype Gear.

Prototype Gear to obecnie najwyższy poziom wyposażenia dostępny w grze. Przedmioty tego typu oferują lepsze statystyki i mocniejsze bonusy niż klasyczne High-Endy, sety czy Named items.

Vendor oferuje trzy rodzaje skrzynek:

  • Prototype Random Cache – losowy przedmiot Prototype,
  • Prototype Gear Cache – codziennie rotujący typ wyposażenia z większą szansą na lepsze statystyki,
  • Prototype Weapon Cache – rotacyjna skrzynka z konkretnym typem broni Prototype.

Dostęp do systemu mają wyłącznie postacie na 40. poziomie doświadczenia.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja dodaje również nową Classified Assignment o nazwie „The Capitol Anomaly”. Misja zabiera graczy do budynku gazety Capitol Globe i oferuje nowe znajdźki, kosmetyczne trofea na plecak oraz dodatkowe nagrody.

Przygotowano także kolejne wydarzenia globalne. Assault Global Event potrwa od 12 do 19 maja, natomiast tydzień później wystartuje Ambush Global Event. Między 15 a 19 maja pojawi się również specjalny event Vanguard Overdrive z bonusami do przeładowania, szybkości ruchu oraz innych statystyk.

Na graczy czeka również wydarzenie z 5-krotnym mnożnikiem XP dla Season Passa. Bonus będzie aktywny od 19 do 26 maja i obejmie między innymi Priority Objectives, Seasonal Journey, Weekly Projects oraz aktywności w otwartym świecie.

To jednak nie koniec atrakcji. Już 12 maja zakończy się limitowane wydarzenie Cherry Blossom, które dodało do Waszyngtonu nowe dekoracje, specjalnych przeciwników oraz unikalne kosmetyczne nagrody inspirowane japońskimi motywami.

W The Division 2 możemy zagrać na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox i PlayStation.

Tagi:

News
PC
Ubisoft
aktualizacja
The Division
The Division 2
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
aktualizacja gry
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112