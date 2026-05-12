The Division 2 z dużą aktualizacją. Co przygotował nam Ubisoft?

Nowe misje, wydarzenia i wyjątkowy handlarz dla endgame’u trafiły do graczy

Tom Clancy's The Division 2 otrzymało kolejną dużą aktualizację. Massive Entertainment przygotowało nie tylko poprawki błędów, ale również nową zawartość dla graczy endgame’owych, świeżą misję Classified Assignment oraz specjalnego handlarza oferującego jeden z najcenniejszych lootów w całej grze. The Division 2 – Prototype Gear i nowy vendor To kolejny ważny krok dla The Division 2 w bardzo intensywnym roku. Produkcja niedawno świętowała 10-lecie serii, a twórcy już wcześniej zapowiedzieli dalszy rozwój gry, nowe tryby oraz kolejne aktualizacje sezonowe. Największą nowością aktualizacji jest pojawienie się Escalation Requisition Vendor. Nowy handlarz znajduje się w Base of Operations obok panelu Escalation i pozwala wymieniać specjalne tokeny na Prototype Gear.

Prototype Gear to obecnie najwyższy poziom wyposażenia dostępny w grze. Przedmioty tego typu oferują lepsze statystyki i mocniejsze bonusy niż klasyczne High-Endy, sety czy Named items. Vendor oferuje trzy rodzaje skrzynek: Prototype Random Cache – losowy przedmiot Prototype,

Prototype Gear Cache – codziennie rotujący typ wyposażenia z większą szansą na lepsze statystyki,

Prototype Weapon Cache – rotacyjna skrzynka z konkretnym typem broni Prototype. Dostęp do systemu mają wyłącznie postacie na 40. poziomie doświadczenia.

Aktualizacja dodaje również nową Classified Assignment o nazwie „The Capitol Anomaly”. Misja zabiera graczy do budynku gazety Capitol Globe i oferuje nowe znajdźki, kosmetyczne trofea na plecak oraz dodatkowe nagrody. Przygotowano także kolejne wydarzenia globalne. Assault Global Event potrwa od 12 do 19 maja, natomiast tydzień później wystartuje Ambush Global Event. Między 15 a 19 maja pojawi się również specjalny event Vanguard Overdrive z bonusami do przeładowania, szybkości ruchu oraz innych statystyk. Na graczy czeka również wydarzenie z 5-krotnym mnożnikiem XP dla Season Passa. Bonus będzie aktywny od 19 do 26 maja i obejmie między innymi Priority Objectives, Seasonal Journey, Weekly Projects oraz aktywności w otwartym świecie. To jednak nie koniec atrakcji. Już 12 maja zakończy się limitowane wydarzenie Cherry Blossom, które dodało do Waszyngtonu nowe dekoracje, specjalnych przeciwników oraz unikalne kosmetyczne nagrody inspirowane japońskimi motywami. W The Division 2 możemy zagrać na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox i PlayStation.