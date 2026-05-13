Bethesda rozdaje darmową grę na Steam. Wielki hit do zgarnięcia w prezencie

Jedna z najlepszych gier studia będzie do zgarnięcia całkowicie za darmo.

Bethesda wraz z Lenovo przygotowali nową akcję, w ramach której będzie można bezpłatnie zdobyć Dishonored 2 na Steam. Produkcja studia Arkane Studios będzie dostępna bez żadnych opłat od godziny 18:00 czasu polskiego. Tradycyjnie liczba kluczy będzie mocno ograniczona.

Dishonored 2 za darmo na Steam na stronie Lenovo

Już kilka dni temu Lenovo oficjalnie ujawniło, że kolejną darmową grą do odebrania będzie właśnie hit Bethesdy. Aby odebrać grę, należy posiadać darmowe konto w Legion Gaming Community. Do skorzystania z promocji konieczne jest również połączenie i zweryfikowanie konta Steam. Voucher otrzymany w akcji realizowany jest za pośrednictwem Gamesplanet, który przekazuje właściwy klucz aktywacyjny na Steamie.