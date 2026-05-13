Bethesda rozdaje darmową grę na Steam. Wielki hit do zgarnięcia w prezencie

Jedna z najlepszych gier studia będzie do zgarnięcia całkowicie za darmo.
Bethesda wraz z Lenovo przygotowali nową akcję, w ramach której będzie można bezpłatnie zdobyć Dishonored 2 na Steam. Produkcja studia Arkane Studios będzie dostępna bez żadnych opłat od godziny 18:00 czasu polskiego. Tradycyjnie liczba kluczy będzie mocno ograniczona.
Dishonored 2 zadebiutowało w 2016 roku jako kontynuacja cenionego Dishonored z 2012 roku. Tytuł łączy elementy gry akcji, przygodówki i skradanki, pozwalając graczom wybrać jednego z dwóch protagonistów. Jednym z nich jest bohater pierwszej części, a drugim ważna postać znana z oryginału.
Produkcja została bardzo dobrze przyjęta przez recenzentów. W serwisie Metacritic uzyskała średnią ocen na poziomie 88/100. Podczas The Game Awards 2016 gra zdobyła statuetkę w kategorii najlepsza gra akcji i przygodowa.
Dishonored 2, określane przez IGN jako „niesamowita gra” i „rewelacyjny sequel”, nazwane „arcydziełem” przez serwis Eurogamer i okrzyknięte „jedną z najlepszych opowieści o zemście, w którą trzeba zagrać” przez magazyn Game Informer, to kontynuacja Dishonored – pierwszoosobowej gry akcji Arkane Studios będącej bestsellerem i zwyciężczynią ponad 100 tytułów gry roku.
Wkrocz do świata, w którym zderzają się ze sobą mistycyzm i uprzemysłowienie. Postanowisz zagrać jako cesarzowa Emily Kaldwin czy może Cesarski Obrońca, Corvo Attano? Przemkniesz się przez grę niezauważenie, w pełni wykorzystasz brutalny system walki, a może połączysz obie te metody? Jaką kombinację wyjątkowych mocy, gadżetów i rodzajów broni wykorzystasz do eliminacji wrogów? Fabułę kształtują Twoje decyzje, dzięki czemu każda z pieczołowicie opracowanych misji może zakończyć się naprawdę intrygująco – czytamy w oficjalnym opisie gry.
