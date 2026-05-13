Bethesda rozdaje darmową grę na Steam. Wielki hit do zgarnięcia w prezencie

Radosław Krajewski
2026/05/13 13:50
Jedna z najlepszych gier studia będzie do zgarnięcia całkowicie za darmo.

Bethesda wraz z Lenovo przygotowali nową akcję, w ramach której będzie można bezpłatnie zdobyć Dishonored 2 na Steam. Produkcja studia Arkane Studios będzie dostępna bez żadnych opłat od godziny 18:00 czasu polskiego. Tradycyjnie liczba kluczy będzie mocno ograniczona.

Już kilka dni temu Lenovo oficjalnie ujawniło, że kolejną darmową grą do odebrania będzie właśnie hit Bethesdy. Aby odebrać grę, należy posiadać darmowe konto w Legion Gaming Community. Do skorzystania z promocji konieczne jest również połączenie i zweryfikowanie konta Steam. Voucher otrzymany w akcji realizowany jest za pośrednictwem Gamesplanet, który przekazuje właściwy klucz aktywacyjny na Steamie.

Dishonored 2 zadebiutowało w 2016 roku jako kontynuacja cenionego Dishonored z 2012 roku. Tytuł łączy elementy gry akcji, przygodówki i skradanki, pozwalając graczom wybrać jednego z dwóch protagonistów. Jednym z nich jest bohater pierwszej części, a drugim ważna postać znana z oryginału.

Produkcja została bardzo dobrze przyjęta przez recenzentów. W serwisie Metacritic uzyskała średnią ocen na poziomie 88/100. Podczas The Game Awards 2016 gra zdobyła statuetkę w kategorii najlepsza gra akcji i przygodowa.

Dishonored 2, określane przez IGN jako „niesamowita gra” i „rewelacyjny sequel”, nazwane „arcydziełem” przez serwis Eurogamer i okrzyknięte „jedną z najlepszych opowieści o zemście, w którą trzeba zagrać” przez magazyn Game Informer, to kontynuacja Dishonored – pierwszoosobowej gry akcji Arkane Studios będącej bestsellerem i zwyciężczynią ponad 100 tytułów gry roku.

Wkrocz do świata, w którym zderzają się ze sobą mistycyzm i uprzemysłowienie. Postanowisz zagrać jako cesarzowa Emily Kaldwin czy może Cesarski Obrońca, Corvo Attano? Przemkniesz się przez grę niezauważenie, w pełni wykorzystasz brutalny system walki, a może połączysz obie te metody? Jaką kombinację wyjątkowych mocy, gadżetów i rodzajów broni wykorzystasz do eliminacji wrogów? Fabułę kształtują Twoje decyzje, dzięki czemu każda z pieczołowicie opracowanych misji może zakończyć się naprawdę intrygująco – czytamy w oficjalnym opisie gry.

Źródło:https://gaming.lenovo.com/dishonored-2-key-drops

