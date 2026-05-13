Haunted Chocolatier ma być znacznie większe od Stardew Valley. ConcernedApe zapowiada ogromną grę

Twórca kultowego farming sima twierdzi, że jego nowy projekt rozwija niemal każdy element znany ze Stardew Valley.

Eric “ConcernedApe” Barone ponownie zabrał głos na temat Haunted Chocolatier. Autor Stardew Valley ujawnił, że jego nowa produkcja będzie „znacznie większa” od popularnego symulatora farmy praktycznie pod każdym względem. Haunted Chocolatier – większy świat, więcej systemów i potworów W rozmowie z Game Informer ConcernedApe przyznał, że Haunted Chocolatier zaoferuje więcej map, przeciwników oraz znacznie bardziej rozbudowane systemy przedmiotów i wyposażenia niż Stardew Valley. Twórca stwierdził wprost, że „wszystko zostało podkręcone”. Dotyczy to zarówno eksploracji, jak i głębi mechanik związanych z ekwipunkiem oraz rozwojem postaci. Według Barone’a nowa gra jest obecnie zdecydowanie ambitniejszym projektem niż jego wcześniejszy hit z 2016 roku.

Deweloper podkreśla jednak, że produkcja nadal znajduje się w zaawansowanej fazie rozwoju. ConcernedApe przyznał, że jest obecnie „po kolana” w pracach nad grą i poświęca jej większość swojego czasu. Pięć dni w tygodniu pracuje nad Haunted Chocolatier, a jedynie dwa nad aktualizacją 1.7 do Stardew Valley. Barone powiedział też, że po sukcesie Stardew Valley tworzenie kolejnej gry stało się trudniejsze. Rosnące oczekiwania fanów, obowiązki biznesowe oraz popularność marki sprawiają, że proces produkcji jest znacznie bardziej wymagający niż wcześniej.

Haunted Chocolatier zostało zapowiedziane już kilka lat temu, ale od dłuższego czasu twórca nie prezentował nowych materiałów z rozgrywki. Ostatni większy pokaz wczesnej wersji gry miał miejsce około cztery lata temu, dlatego wielu graczy liczy na kolejną prezentację w najbliższych miesiącach. Na ten moment Haunted Chocolatier nadal nie posiada daty premiery.