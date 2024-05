Studio twórcy serii Forza Horizon przygotowuje fabularną samochodówkę dla Amazon Games

Wiele doskonałych gier samochodowych oferuje świetną rozgrywkę, niesamowitą zawartość. Ale żeby naprawdę przekroczyć ten most, stać się grą, którą ludzie dosłownie kochają, to trzeba dodać element ludzkiej więzi, dzięki któremu faktycznie kibicuje się tym postaciom, zakochuje się w nich. Uważam, że jest to element, który naprawdę wyróżni naszą grę od innych tytułów tego typu. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby w grach tego typu nie zawrzeć świetnych postaci i niesamowitych historii – po prostu jest to jeszcze niezbadany obszar. – wyjaśnia Brown.